Bosisio Parini, il IV Novembre guarda ai giovani: Bandiera e Costituzione ai diciottenni

La cerimonia ha unito la commemorazione dei Caduti alla consegna dei due simboli della Repubblica ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni

Il sindaco Gilardi: “Siate protagonisti del vostro tempo”

BOSISIO PARINI – Le celebrazioni del IV Novembre diventano un’occasione per guardare al futuro e coinvolgere le nuove generazioni. A Bosisio Parini l’Amministrazione comunale ha scelto di rendere protagonisti i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, consegnando loro due simboli della Repubblica: il Tricolore e una copia della Costituzione italiana.

La cerimonia si è svolta domenica 8 novembre, nell’ambito delle iniziative per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con un programma che ha intrecciato il ricordo dei Caduti e un momento di riflessione dedicato alla cittadinanza e alle responsabilità dei più giovani.

La mattinata si è aperta al cimitero comunale, con la deposizione di una corona di alloro presso la cappella dei Caduti. Un momento di raccoglimento durante il quale i nomi dei militari scomparsi sono stati pronunciati uno ad uno, restituendo a ciascuno la propria identità e rinnovando il ricordo del sacrificio compiuto.

Le celebrazioni sono proseguite con la Santa Messa nella chiesa di Sant’Anna, alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Hanno preso parte alla commemorazione gli Alpini, i Bersaglieri della sezione di Erba, gli Studenti con le Stellette e la Protezione Civile di Bosisio.

Al termine della funzione religiosa, il corteo ha raggiunto Piazza della Vittoria, dove è stata deposta una seconda corona commemorativa. La manifestazione è quindi proseguita lungo le vie del paese fino al Centro Studi Parini, sede dell’appuntamento istituzionale rivolto ai neo diciottenni.

Ad aprire gli interventi è stato il dottor Colombo, presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci interprovinciale, che ha ripercorso il significato storico e civile del IV Novembre, richiamando l’importanza di conservare la memoria di quanti hanno perso la vita per il Paese.

Poi la parola è passata al sindaco Paolo Gilardi, che ha rivolto direttamente ai ragazzi un invito a prendere parte attiva alla vita della comunità. “Siate protagonisti del vostro tempo”: questo il messaggio al centro del suo intervento. Un’esortazione a non limitarsi ad assistere ai cambiamenti, ma a contribuire al presente e al futuro del territorio attraverso le proprie idee, la partecipazione e il senso di responsabilità.

Il momento centrale della cerimonia è stato quindi la consegna dei doni ai giovani presenti: ciascuno ha ricevuto una copia della Bandiera italiana e della Costituzione. Due simboli che richiamano l’identità nazionale, i diritti e i doveri dei cittadini, oltre ai principi su cui si fonda la convivenza democratica. Un gesto con cui l’Amministrazione ha voluto accompagnare il passaggio alla maggiore età, affidando ai ragazzi un messaggio di consapevolezza e partecipazione civica.

Un ulteriore spunto di riflessione è arrivato dal consigliere comunale Paolo Ciceri, delegato alle Politiche giovanili, che ha citato il giovane campione di Formula 1 Antonelli come esempio di una generazione capace di mettersi alla prova, perseguire i propri obiettivi e assumersi responsabilità anche in giovane età.

La mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto dal Comune a tutti i partecipanti. Una celebrazione che ha affiancato alla memoria dei Caduti uno sguardo rivolto alle nuove generazioni, chiamate a raccogliere e custodire i valori della Repubblica. Perché il ricordo del passato possa tradursi in consapevolezza nel presente e in partecipazione nella costruzione del futuro.