Calcoli biliari: cosa sono e quando è opportuno intervenire?

La familiarità e la gravidanza i primi fattori di rischio

Ad illustrare cause e sintomi è il Dott. Davide Gobatti, specialista presso In Salus – Centro Medico Polispecialistico di Lecco

RUBRICA – I calcoli biliari, anche conosciuti come calcoli della colecisti, sono delle formazioni solide che si sviluppano nella cistifellea o nei condotti biliari. Questi calcoli sono composti principalmente da colesterolo o da pigmenti biliari, che sono sostanze presenti nella bile.

Ma quali sono i fattori di rischio più importanti per i calcoli biliari?

Alcuni fattori di rischio includono una dieta ricca di grassi saturi e zuccheri, l’obesità, la gravidanza, l’età avanzata e la familiarità.

La gravidanza rappresenta il secondo maggior fattore di rischio (colestasi gravidica) dopo la familiarità. Questa condizione può essere dovuta a problematiche ormonali o ad un accumulo di sali biliari: quando i motivi sono questi, una volta effettuato il parto e ristabiliti i valori, la malattia sparisce. Sul feto, invece, le conseguenze possono essere gravi. Per questo motivo è fondamentale intervenire tempestivamente.

L’incidenza dei calcoli biliari, inoltre, aumenta nei pazienti in sovrappeso, obesi, o con un’alimentazione troppo ricca di grassi.

I sintomi dei calcoli biliari

I calcoli biliari possono causare sintomi come dolore addominale intenso, nausea, vomito e complicazioni come infiammazione della cistifellea o ostruzione dei condotti biliari.

Il dolore causato dai calcoli biliari è spesso descritto come un dolore acuto o grave nella parte superiore destra dell’addome, sotto le costole.

Il dolore può durare da pochi minuti a diverse ore e può irradiarsi anche verso la schiena, tra le scapole.

I calcoli possono causare anche febbre e brividi a causa dell’infiammazione della cistifellea o infezione dei condotti biliari.

In caso di colestasi gravidica il sintomo principale è il prurito, che dagli arti si può diffondere al viso e successivamente al resto del corpo. Possono poi aggiungersi un colore delle urine più scuro, l’ittero negli occhi, grassi non digeriti nelle feci, nausea, stanchezza e mancanza di appetito.

Come si effettua la diagnosi di calcoli biliari?

Per scoprire l’eventuale presenza di colelistiasi è necessario eseguire un esame diagnostico poco invasivo, l’ecografia dell’addome. Questo accertamento confermerà l’eventuale presenza di calcoli, identificherà lo spessore delle pareti della colecisti, il calibro della via biliare e gli eventuali esiti di pregresse infiammazioni.

Come curare i calcoli biliari?

Il trattamento dei calcoli biliari dipende dalla gravità dei sintomi e dalle complicazioni.

Alcune opzioni di trattamento includono:

Un’alimentazione studiata ad hoc L’utilizzo di alcuni farmaci che aiutano ad alleviare i dolori e a sciogliere i calcoli stessi L’intervento di colecistectomia eseguita in laparoscopia per ridurre al minimo il recupero post operatorio

È importante consultare un chirurgo se si sospetta di avere calcoli biliari o se si manifestano sintomi come dolore addominale intenso, nausea persistente, ittero (colorazione giallastra della pelle e degli occhi) o febbre per una valutazione accurata della sintomatologia e per l’individuazione della terapia più appropriata.

Presso il Centro In Salus il Dott. Davide Gobatti si occupa della valutazione e della presa in carico del paziente con visite e test accurati al fine di individuare la patologia corretta e le possibili cure più appropriate.

Per ulteriori informazioni o appuntamenti è possibile chiamare il numero: 0341 367512.

Dott. Davide Gobatti

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

