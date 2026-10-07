Calolziocorte, Aido e Avis celebrano donatori e volontari con tre appuntamenti

Le iniziative prenderanno il via il 10 ottobre con “Una rosa per l’Aido” e proseguiranno il 17 e il 25 ottobre con teatro e Festa del Donatore

Protagonisti il Gruppo Aido “Piero Villa” e la Comunale Avis “Giovanni Mapelli”

CALOLZIOCORTE – Un mese di ottobre dedicato alla donazione, alla memoria e alla partecipazione. A Calolziocorte il Gruppo Aido “Piero Villa” e la Comunale Avis “Giovanni Mapelli” saranno protagonisti di una serie di iniziative organizzate in occasione della XXXII edizione di Aido in Festa e della 61esima Giornata del Donatore.

Il calendario prevede tre appuntamenti distribuiti nei fine settimana di ottobre, con iniziative che coinvolgeranno le parrocchie del territorio, il teatro e la tradizionale Festa del Donatore.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 e domenica 11 ottobre, quando il Gruppo Aido sarà presente con “Una rosa per l’Aido”, iniziativa ormai tradizionale dedicata ai donatori dell’associazione.

Le Sante Messe celebrate nelle giornate di sabato e domenica nelle parrocchie di Calolzio, Foppenico, Sala, Rossino e Pascolo saranno dedicate ai Donatori Aido di Calolziocorte. Al termine delle celebrazioni, sui sagrati delle chiese, i volontari del Gruppo Aido offriranno la rosa, simbolo dell’associazione.

Il programma proseguirà sabato 17 ottobre alle 21 con una serata a teatro. Nel salone della scuola “Caterina Cittadini” di Calolziocorte, in piazza Regazzoni 3, la Compagnia Teatrale “La Sarabanda” porterà in scena “Sono mancato all’affetto dei miei cari”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Vitali. L’ingresso alla serata sarà gratuito e l’invito è rivolto a tutti.

Il calendario si concluderà domenica 25 ottobre con la tradizionale Festa del Donatore della Comunale Avis di Calolziocorte, che quest’anno celebra il 61esimo anniversario dalla fondazione dell’associazione.

La ricorrenza si svolgerà nella Parrocchia San Lorenzo Martire di Rossino, dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.30 sul sagrato della chiesa.

Al termine della celebrazione, presso l’oratorio parrocchiale di Rossino, si terranno le premiazioni degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi. A seguire è previsto un rinfresco.

Alla Festa del Donatore sono invitati tutti gli avisini e i simpatizzanti. Alla ricorrenza saranno presenti anche le autorità locali e le Avis Comunali delle province di Lecco e Bergamo.