Calolziocorte, torna il Premio San Martino: come candidarsi

Le candidature dovranno essere presentate entro il 19 ottobre alle 17.30

La consegna del premio si terrà durante le manifestazioni organizzate in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte riapre le candidature per il riconoscimento destinato a cittadini, associazioni e aziende che si siano distinti per particolari meriti e abbiano contribuito a dare notorietà alla città.

Il premio, riproposto dall’Amministrazione Comunale, vuole valorizzare le persone e le realtà del territorio che abbiano raggiunto risultati significativi negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico e imprenditoriale, oltre che in qualunque altro settore delle attività umane.

Le candidature possono essere presentate da associazioni, gruppi o singoli cittadini, indicando i casi ritenuti meritevoli di riconoscimento. Alla segnalazione dovranno essere allegati il curriculum del candidato e la relativa motivazione, insieme ai dati di contatto del segnalante.

Il termine per presentare le candidature è fissato a domenica 19 ottobre 2026 alle ore 17.30. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte oppure tramite posta elettronica all’indirizzo calolziocorte@legalmail.it.

La consegna del Premio di San Martino avverrà nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte, al numero 0341 639254 o all’indirizzo mail frigerio.mario@comune.calolziocorte.lc.it.