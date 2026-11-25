Il nuovo sistema naturale tratta le acque reflue della frazione collinare e completa l’integrazione di Campsirago nel Servizio Idrico Integrato provinciale

COLLE BRIANZA – Un nuovo sistema per il trattamento delle acque reflue entra nella gestione del servizio idrico provinciale. Lario Reti Holding ha ufficialmente preso in carico il nuovo impianto di fitodepurazione a servizio di Campsirago, frazione collinare del Comune di Colle Brianza. Il passaggio consente di integrare pienamente la località nel Servizio Idrico Integrato provinciale, garantendo un sistema di depurazione pensato per le caratteristiche del territorio.

L’opera è stata realizzata dal Comune di Colle Brianza con risorse proprie e finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). I lavori erano iniziati nel febbraio 2025 e si sono conclusi la scorsa estate. L’impianto risponde alle esigenze di una frazione montana, geograficamente distinta dal capoluogo, e rappresenta un intervento per migliorare il servizio ai residenti e la tutela ambientale dell’area.

Come funziona la fitodepurazione

La fitodepurazione è un sistema naturale di trattamento delle acque reflue che riproduce i processi di autodepurazione tipici delle zone umide. Il funzionamento si basa sulla combinazione di tre elementi: piante acquatiche, chiamate macrofite, un substrato filtrante – come ghiaia o sabbia – e microrganismi che contribuiscono ai processi di depurazione.

Questa tecnologia viene utilizzata soprattutto in contesti isolati, montani o vicini ai laghi, spesso a valle di pretrattamenti come degrassatori o fosse Imhoff. Può essere impiegata per il trattamento di acque domestiche, civili, agricole e industriali.

Un servizio integrato nella rete provinciale

Con la presa in carico da parte di Lario Reti Holding, il nuovo impianto entra nella gestione del Servizio Idrico Integrato, completando il percorso di integrazione di Campsirago nella rete provinciale.

L’intervento conferma la collaborazione tra amministrazione comunale e gestore idrico per dotare anche le frazioni più isolate di infrastrutture essenziali. Un’opera che punta a coniugare le esigenze della comunità locale con un sistema di depurazione sostenibile e adeguato alle caratteristiche del territorio.