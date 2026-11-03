Cassago Brianza, completato l’intervento alla rete fognaria da 170mila euro di Lario Reti Holding

L’intervento ha previsto la posa di circa 170 metri di nuove tubazioni fognarie e il rifacimento della rete dell’acquedotto

L’asfaltatura definitiva è programmata per l’estate 2027

CASSAGO BRIANZA – Si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia i lavori realizzati da Lario Reti Holding in via San Marco, a Cassago Brianza. L’intervento, dal valore complessivo di 170.000 euro, ha riguardato il potenziamento e il rinnovamento delle infrastrutture idriche e fognarie, con particolare attenzione alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.

Le opere rientrano nel piano di efficientamento e sdoppiamento della rete e hanno previsto, nello specifico, la ristrutturazione della fognatura nera attraverso la posa di circa 170 metri di tubazione in PVC, installata a profondità variabile, e la realizzazione di quattro nuove camerette d’ispezione.

Al tratto principale si è aggiunto un ulteriore condotto in PVC di circa sei metri, completato da una nuova cameretta d’ispezione dedicata. Parallelamente, è stata completamente rinnovata anche la rete dell’acquedotto, con la posa di una nuova tubazione in PEAD e la realizzazione dei relativi allacciamenti.

Con il completamento delle infrastrutture sotterranee, si apre ora la fase di assestamento del manto stradale, necessaria per consentire la stabilizzazione del terreno. L’asfaltatura definitiva, come previsto dal programma, sarà eseguita nel corso dell’estate del 2027.

L’intervento rappresenta un investimento sulle infrastrutture del territorio, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque e potenziare i servizi idrici e fognari a disposizione della comunità.