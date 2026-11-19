Il finanziamento servirà a ripensare strade e spazi pubblici, migliorando la vivibilità e tutelando gli utenti più vulnerabili

Mauro Piazza: “Un investimento significativo, che consentirà di migliorare la qualità degli spazi pubblici”

CASSAGO BRIANZA – Mezzo milione di euro per ripensare gli spazi urbani e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Cassago Brianza ottiene il finanziamento di 500 mila euro nell’ambito del bando Strade Verdi 2026 di Regione Lombardia, dedicato alla riqualificazione delle aree pubbliche e alla riduzione dell’impatto ambientale del traffico veicolare.

Il progetto del Comune lecchese è stato ammesso al finanziamento regionale e punta a intervenire sugli spazi urbani attraverso una loro riconversione, con l’obiettivo di renderli più vivibili, sostenibili e attenti alle esigenze della comunità.

“L’ammissione e il finanziamento del progetto di Cassago Brianza rappresentano un risultato importante per il territorio lecchese. Si tratta di un investimento significativo, che consentirà di migliorare la qualità degli spazi pubblici, tutelare l’ambiente e rendere il contesto urbano più vivibile e sostenibile, con benefici concreti per i cittadini”, dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Il bando Strade Verdi 2026 sostiene interventi di ridisegno dello spazio pubblico e riqualificazione dell’arredo urbano, attraverso la riconversione di strade o loro porzioni. Tra gli obiettivi, la riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli e il contenimento dell’esposizione all’inquinamento di prossimità, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

La misura regionale prevede inoltre che gli interventi siano accompagnati da opere di adattamento ai cambiamenti climatici, per contribuire a rendere le aree urbane più resilienti e sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

“Con il bando Strade Verdi 2026 Regione Lombardia mette a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per ripensare gli spazi urbani e migliorare il rapporto tra mobilità, ambiente e qualità della vita. Non si tratta semplicemente di intervenire sulle strade, ma di ripensare luoghi e spazi pubblici affinché siano più vivibili, sicuri e attenti alle esigenze delle persone. Ridurre l’esposizione all’inquinamento, tutelare gli utenti più vulnerabili e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sono obiettivi che devono procedere insieme”, aggiunge Piazza.

Il finanziamento ottenuto dal Comune lecchese si inserisce anche nel quadro della collaborazione tra Regione e amministrazioni locali, chiamate a individuare le necessità delle comunità e a sviluppare progetti capaci di tradurre le risorse disponibili in interventi sul territorio.

“Il finanziamento ottenuto da Cassago Brianza conferma l’importanza della collaborazione tra Regione e amministrazioni comunali. I Comuni conoscono da vicino le esigenze delle proprie comunità e possono individuare gli interventi più utili per il territorio. Regione Lombardia, attraverso queste misure, mette a disposizione risorse importanti per sostenere le progettualità locali e trasformarle in opportunità concrete”.

Per la provincia di Lecco, sottolinea infine il sottosegretario, si tratta di un’opportunità per promuovere uno sviluppo che tenga insieme sostenibilità ambientale, qualità urbana e attenzione ai cittadini.

“Continueremo a valorizzare le opportunità messe a disposizione da Regione Lombardia affinché si traducano in interventi concreti e miglioramenti tangibili per le nostre comunità”, conclude Mauro Piazza.