“Che pizza… questi errori!”, Silea punta a migliorare la raccolta differenziata

Silea torna a sensibilizzare i cittadini con messaggi ironici e immediati sugli errori più comuni nella separazione dei rifiuti

“L’obiettivo è intercettare gli errori che ancora vengono commessi e fornire indicazioni chiare e semplici per evitarli”

LECCO – Una maglietta strappata, un paio di scarpe consumate o un cartone della pizza unto non devono finire automaticamente nell’indifferenziato. È da questi errori quotidiani, ancora frequenti nella gestione domestica dei rifiuti, che parte Silea con una nuova campagna di sensibilizzazione: “Che pizza… questi errori!”. L’obiettivo è aiutare i cittadini a separare correttamente i materiali, puntando su una comunicazione colorata, ironica e immediata.

Dopo l’esperienza della campagna dedicata alla raccolta differenziata del vetro, l’azienda torna a rivolgersi al territorio con un secondo capitolo, questa volta concentrato sui conferimenti sbagliati nell’indifferenziato. Il messaggio è semplice: le condizioni di un oggetto non determinano necessariamente il suo percorso di smaltimento. Per capire dove gettarlo, occorre considerare il materiale di cui è composto e le modalità previste per la sua raccolta.

Così, una maglietta bucata e un paio di scarpe ormai logore non vanno destinati automaticamente all’indifferenziato, mentre il cartone della pizza, anche se unto e macchiato, va conferito nella carta, secondo le indicazioni della campagna.

Francesca Rota, presidente di Silea, sottolinea la continuità con il precedente progetto di comunicazione: “Questa nuova campagna si inserisce nel solco di quella già lanciata la scorsa primavera, che avevamo dedicato specificamente alla raccolta differenziata del vetro e che ha prodotto risultati concreti”.

Le analisi merceologiche condotte sui materiali raccolti, spiega Rota, hanno evidenziato un miglioramento nella qualità del vetro conferito. Un risultato che, secondo la presidente, conferma l’attenzione e la sensibilità dei cittadini del territorio. Da qui la decisione di proseguire con una nuova iniziativa, dedicata agli errori più comuni nella gestione dei rifiuti indifferenziati.

“Oggi vogliamo proseguire su questa strada, inaugurando il secondo capitolo della campagna, questa volta dedicato all’indifferenziato. L’obiettivo è intercettare gli errori che ancora vengono commessi e fornire indicazioni chiare e semplici per evitarli”, aggiunge Francesca Rota.

Alla base del progetto c’è un equivoco diffuso: valutare un rifiuto soprattutto in base al suo aspetto o alle sue condizioni, senza considerare il materiale che lo compone e la filiera a cui è destinato. Un indumento rovinato, un paio di scarpe consumate o un imballaggio sporco possono così essere classificati erroneamente come rifiuti indifferenziati.

La campagna punta proprio a correggere queste abitudini, ricordando che un materiale non perde necessariamente la possibilità di essere recuperato o riciclato perché è danneggiato o presenta macchie. La corretta separazione dei rifiuti resta quindi un passaggio fondamentale per migliorare la qualità della raccolta e favorire il recupero delle risorse.

Il messaggio di Silea riguarda anche il rapporto tra innovazione tecnologica e comportamenti individuali. La disponibilità di impianti e competenze per valorizzare i materiali, infatti, non è sufficiente senza la collaborazione di chi differenzia i rifiuti ogni giorno.

“Disponiamo di impianti, tecnologie e competenze in grado di valorizzare i materiali e favorirne il recupero e il riciclo”, conclude la presidente. “Ma anche la tecnologia più avanzata ha sempre bisogno di un alleato indispensabile: i cittadini. È nelle nostre case che comincia il percorso del riciclo”.

Da qui la scelta di continuare a investire non soltanto negli impianti, ma anche nell’informazione e nella sensibilizzazione. “Per questo vogliamo continuare a investire non soltanto negli impianti, ma anche nella comunicazione e nella sensibilizzazione. Perché la qualità del servizio e i risultati ambientali si costruiscono insieme, attraverso la collaborazione di tutti”, conclude Rota.