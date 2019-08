“Cinema sotto le stelle” a Colico, cinque proiezioni in programma

Agosto si chiude nel segno del cinema a Colico

L’iniziativa di Comune e Pro Loco, dal 24 al 28 agosto

COLICO – Nella magnifica cornice del lungolago colichese presso la sede di Nausika Yacht – Alto Lario Marine Center in Via Montecchio Nord, la Pro Loco Colico, in collaborazione

con l’Assessorato alla cultura del Comune di Colico, organizza la 1° edizione della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” dal 24 al 28 agosto con inizio alle ore 21:00.

L’ingresso è libero con posti a sedere.

“Una nuova iniziativa che dà l’opportunità a residenti e villeggianti per avvicinare e godere della “settima arte”, appunto il cinema – spiegano dall’assessorato alla Cultura – I film vengono proiettati in italiano con sottotitoli in inglese, rendendo lo spettacolo

fruibile anche ai tanti turisti stranieri che soggiornano a Colico”.

Il programma completo:

24 agosto – Il diritto di contare (Hidden Figures) – biografico, drammatico

È un film statunitense del 2016 diretto da Theodore Melfi. Il film ha ricevuto tre candidature

ai Premio Oscar, tra cui Oscar al miglior film, e due ai Golden Globe, tra cui Migliore colonna sonora originale. Protagonista della pellicola è Taraji P. Henson, affiancata da Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons.

25 agosto – La mia vita da zucchina – animazione, drammatico.

È un film del 2016 diretto da Claude Barras. È stato presentato al Festival di Cannes 2016,

venendo poi proiettato in numerosi festival tra cui il Festival international du film d’animation d’Annecy dove ha vinto il Cristal du long métrage (Premio del miglior

lungometraggio) e il premio del pubblico. È stato candidato per l’Oscar al miglior film d’animazione ai Premi Oscar 2017.

26 agosto – The most beautiful day – commedia

The Most Beautiful Day – il giorno più bello (Der geilste Tag) è un film commedia del 2016 scritto e diretto da Florian David Fitz. Il film, campione di incassi in Germania è interpretato

da Florian David Fitz e da Matthias Schweighöfer, molto amati dal pubblico per la loro

verve comica e il loro sex appeal.

27 agosto – La leggenda del pianista sull’oceano – drammatico

È un film del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore, tratto dal monologo teatrale Novecento

di Alessandro Baricco. La colonna sonora del film è stata composta da Ennio Morricone

(che ha impiegato quasi un anno nella stesura), ed è composta da almeno trenta brani.

Nel 2000 è riuscita ad aggiudicarsi un Golden Globe per la migliore colonna sonora

originale.

28 agosto – Adorabile nemica – commedia, drammatico

Adorabile nemica (The Last Word) è un film del 2017 diretto da Mark Pellington, con

protagoniste Shirley MacLaine e Amanda Seyfried.

In caso di maltempo la proiezione dei film si terrà presso l’Auditorium M. Ghisla, in Via Alle

Torri, 13.