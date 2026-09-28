Civate, in 125 alla pizzata solidale per “In viaggio con Pamela”

La serata si è svolta venerdì 25 settembre all’Oratorio di Civate

Il ricavato sosterrà il progetto vincitore del bando

CIVATE – La solidarietà si è ritrovata a tavola con 125 partecipanti alla pizzata organizzata venerdì 25 settembre nei locali dell’Oratorio di Civate a sostegno del fondo “In viaggio con Pamela”. Una serata conviviale che ha raccolto amici e simpatizzanti attorno a un obiettivo concreto: sostenere le finalità dell’iniziativa attraverso la raccolta fondi.

A portare il proprio saluto è stato anche il sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, intervenuto nel corso della serata con un messaggio di incoraggiamento rivolto ai presenti.

Successivamente ha preso la parola Alberto Giacomin, presidente del comitato che gestisce il fondo. Nel suo intervento ha ripercorso i progetti sostenuti attraverso i contributi assegnati negli anni precedenti, illustrando il percorso compiuto dall’iniziativa e i risultati concreti ai quali le raccolte fondi hanno contribuito nel tempo.

Il ricavato della pizzata sarà destinato al progetto che risulterà vincitore del bando promosso nell’ambito di “In viaggio con Pamela”. La partecipazione registrata durante la serata ha confermato il sostegno di amici e simpatizzanti alle finalità del fondo.

Al termine dell’iniziativa, gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento ai partecipanti, ai volontari e a tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della serata.

Il prossimo appuntamento sarà a Valmadrera. Sabato 7 novembre, al Centro Culturale Fatebenefratelli, sarà annunciato il progetto vincitore del bando e verrà assegnato il relativo contributo.