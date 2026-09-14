Civate: nessun aumento per la ristorazione scolastica 2026

Nessun rincaro per il costo del singolo pasto a Civate
Il Comune rinuncia all’adeguamento Istat del 3% e coprirà con il proprio bilancio la differenza economica
CIVATE – Nessun aumento per le famiglie di Civate sul costo della ristorazione scolastica. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di congelare le tariffe per l’intero anno scolastico, rinunciando al consueto adeguamento Istat del 3%.
La decisione arriva nonostante l’incremento dei costi dei prodotti alimentari, dell’energia e delle materie prime, che incide sui contratti di fornitura del servizio. Il costo del singolo pasto resterà quindi invariato per le famiglie per tutto l’anno scolastico corrente.
La differenza economica derivante dagli adeguamenti previsti dalla legge sarà interamente sostenuta dal bilancio del Comune di Civate, evitando così che l’aumento dei costi ricada sui nuclei familiari.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.