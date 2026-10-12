Civici per la Provincia, il futuro delle società pubbliche al centro del dibattito

“Quali vantaggi potrebbero derivare da una maggiore collaborazione tra Lario Reti Holding e Silea?”

I vertici di Silea e Lario Reti Holding saranno tra i protagonisti del confronto promosso dai Civici per la Provincia

LECCO – Una possibile collaborazione tra Lario Reti Holding e Silea potrebbe tradursi in servizi migliori e tariffe più basse per i cittadini? È la domanda al centro dell’incontro “Quale futuro per le nostre società pubbliche? Sinergie possibili e progetti concreti per il territorio lecchese”, in programma lunedì 12 ottobre, alle 20.45, a Palazzo Falck, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

L’appuntamento punta ad approfondire le prospettive delle due società, che gestiscono servizi essenziali per il territorio: dall’acqua alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Sul tavolo ci saranno le possibili sinergie tra le realtà, le questioni ancora aperte e le opportunità che una maggiore collaborazione potrebbe offrire ai Comuni del Lecchese.

Tra gli scenari evocati c’è anche un’eventuale fusione tra le due società, un’ipotesi che al momento viene considerata politicamente molto difficile, ma che trova un precedente nella vicina Monza. Il confronto, tuttavia, non si limiterà a questa prospettiva: l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla ricerca di forme concrete di collaborazione e ai possibili sviluppi per il territorio.

A promuovere la serata sono i Civici per la Provincia, formazione politica locale che riunisce esponenti di diverse liste civiche del Lecchese, della Brianza e di altre aree del territorio.

Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Stefano Spreafico, di Provincia-Unica TV. Interverranno Francesca Rota, presidente di Silea, e Lorenzo Riva, alla guida di Lario Reti Holding, chiamati a portare il punto di vista delle due società. Ad aprire il confronto sarà una breve ricostruzione storica affidata ad Antonio Rusconi, assessore esterno del Comune di Valmadrera, di cui è stato sindaco.

Per i promotori parleranno Aldo Riva, sindaco di Castello Brianza e da tempo impegnato politicamente sul tema delle società partecipate, e Lorenzo Citterio, vicesindaco di Casatenovo.

L’iniziativa prevede anche uno spazio dedicato alle domande del pubblico. L’obiettivo è favorire un confronto aperto e garantire ai cittadini maggiori informazioni sulle prospettive delle società pubbliche, sul loro possibile coordinamento e sulle ricadute che le scelte future potrebbero avere sui servizi del territorio.