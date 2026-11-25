I kit saranno consegnati gratuitamente alle utenze domestiche all’Auditorium comunale dall’1 al 3 dicembre

I nuovi contenitori seguiranno gli standard europei: blu per carta e cartone, verde per il vetro e marrone per l’umido

COLICO – A Colico cambiano i colori dei contenitori per la raccolta differenziata, ma non le modalità di conferimento dei rifiuti. Silea introduce anche nel Comune lariano le nuove colorazioni previste dalla norma europea UNI 11686, con l’obiettivo di uniformare i contenitori agli standard di riferimento: blu per carta e cartone, verde per il vetro e marrone per l’umido.

Per consentire ai cittadini di adeguarsi al cambiamento, è prevista una distribuzione gratuita dei nuovi kit, riservata alle utenze domestiche. La consegna si svolgerà da martedì 1 dicembre a giovedì 3 dicembre, presso l’Auditorium comunale, in via alle Torri, all’incrocio con via Costituzione.

Il punto di distribuzione sarà aperto in entrambe le fasce orarie previste per tutte e tre le giornate: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Per ritirare il kit sarà necessario presentare la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) oppure la Carta d’Identità Elettronica dell’intestatario della TARI. Il ritiro potrà essere effettuato anche da una persona delegata, purché in possesso della tessera sanitaria dell’intestatario, anche in formato fotografico.

In occasione della consegna sarà inoltre possibile restituire i vecchi contenitori utilizzati finora. Nessuna novità, invece, per le utenze non domestiche e i condomìni, che potranno continuare a esporre i rifiuti secondo le modalità già in uso, utilizzando i contenitori carrellati in loro possesso.

Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti conferibili, nel contenitore blu andranno carta e cartone, compresi giornali, riviste, fogli, quaderni e cartoni della pizza privi di residui alimentari. Quello verde sarà destinato esclusivamente a bottiglie e vasetti di vetro, senza tappi e coperchi. Nel contenitore marrone andranno invece gli scarti alimentari, gli ossi, le lische di pesce, le bustine di tè, i fondi di caffè, i gusci d’uovo, i fiori recisi, gli stuzzicadenti in legno e le stoviglie biodegradabili e compostabili.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Colico e il portale di Silea (sileaspa.it). A disposizione dei cittadini anche il numero verde 800 004 590, con servizio informativo automatizzato sempre attivo, e il call center, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure tramite l’indirizzo callcenter@sileaspa.it.