Comunità Montane, Regione Lombardia stanzia 531 mila euro: “Una risposta ai piccoli Comuni”

Il provvedimento punta a incentivare la gestione associata delle funzioni comunali

Nel lecchese coinvolte la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera

LECCO – Oltre 531 mila euro per rafforzare la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali. È lo stanziamento straordinario approvato da Regione Lombardia a favore delle Comunità Montane, con l’obiettivo di sostenere un modello organizzativo particolarmente rilevante per i territori montani e per i Comuni di minori dimensioni.

La misura, pari a 531.487 euro, è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alla Montagna e agli Enti locali Massimo Sertori. Le risorse si aggiungono a quelle già previste per il funzionamento delle Comunità Montane e sono destinate a incentivare la gestione associata di funzioni e servizi comunali.

A sottolineare la ricaduta del provvedimento sul territorio lecchese è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Montagna e di confine.

“Per territori come il nostro, sostenere le Comunità Montane significa rafforzare direttamente la capacità dei Comuni di dare risposte ai cittadini. Il nuovo contributo straordinario da oltre 531 mila euro approvato da Regione Lombardia va esattamente in questa direzione: premia un modello che consente agli enti locali di mettere in comune competenze e servizi, superando quelle difficoltà organizzative che nei centri più piccoli rischiano spesso di diventare un limite”, afferma Zamperini.

Nel Lecchese, il riferimento è alla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino e alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, indicate dal consigliere regionale come realtà che svolgono una funzione di raccordo tra amministrazioni e territori.

“Nel nostro territorio abbiamo realtà come la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che svolgono una funzione essenziale di raccordo tra amministrazioni e territori”, prosegue Zamperini. “La montagna non può essere governata applicando gli stessi schemi delle grandi aree urbane: servono strumenti flessibili, cooperazione istituzionale e risorse adeguate”.

Il provvedimento regionale punta infatti a valorizzare il ruolo assunto negli anni dalle Comunità Montane nella gestione associata dei servizi comunali. Un modello che, secondo Regione Lombardia, ha rafforzato la capacità di coordinamento e di supporto agli enti locali, soprattutto nelle aree montane e nei Comuni più piccoli.

In Lombardia le Comunità Montane operano su oltre il 40% del territorio regionale, coinvolgendo 509 Comuni e più di 1,2 milioni di abitanti. Tra le funzioni svolte rientrano servizi e attività che spaziano dalla protezione civile ai servizi sociali, dall’urbanistica alla valorizzazione turistica e ambientale del territorio.

“Le Comunità Montane rappresentano un presidio fondamentale per i territori e per i piccoli Comuni. Con questo provvedimento Regione Lombardia riconosce il lavoro che questi enti svolgono quotidianamente per garantire servizi efficienti, coordinati e sempre più vicini ai cittadini”, commenta il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Secondo Piazza, il ruolo delle Comunità Montane va oltre la dimensione amministrativa: “Sono protagoniste nella gestione di servizi essenziali, dalla protezione civile ai servizi sociali, dall’urbanistica alla valorizzazione turistica e ambientale del territorio. Investire su questi enti significa investire direttamente sulla qualità della vita delle comunità locali”.

Per Zamperini, il sostegno alla gestione associata assume un significato particolare per il territorio lecchese: “Questa scelta conferma una linea precisa di Regione Lombardia: mettere i territori montani nelle condizioni di amministrare meglio, mantenendo servizi vicini alle comunità e rafforzando la presenza delle istituzioni anche nelle aree più periferiche. È questa la strada per contrastare lo spopolamento e garantire alla montagna non semplicemente attenzione, ma concrete possibilità di sviluppo”, conclude il consigliere regionale.

La ripartizione dei 531.487 euro avverrà utilizzando gli stessi criteri previsti per il Contributo Statale Regionalizzato alle Gestioni Associate (CO.STA.R.G.A.), in proporzione alle quote percentuali assegnate a seguito delle istruttorie relative all’annualità 2026.