Croce Rossa, il presidente nazionale Rosario Valastro in visita a Casatenovo

L’appuntamento è in programma sabato 14 novembre alle 12.30

Al centro dell’incontro le attività del Comitato e i servizi rivolti alle persone più fragili

CASATENOVO – Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, farà tappa anche a Casatenovo, in provincia di Lecco, durante la visita in Lombardia in programma il 13, 14 e 15 novembre. L’appuntamento al Comitato territoriale è fissato per sabato 14 novembre alle 12.30 e sarà un’occasione per incontrare le volontarie e i volontari guidati dal presidente Corrado Colombo e i sindaci del territorio.

Al centro dell’incontro ci sarà anche il confronto sui servizi che il Comitato di Casatenovo mette a disposizione della comunità, con particolare attenzione alle attività rivolte alle categorie più fragili. La visita rientra nel tour lombardo del presidente nazionale, organizzato per conoscere da vicino il lavoro svolto dai Comitati CRI e incontrare le persone che ogni giorno operano a supporto delle comunità locali.

Il programma di Valastro inizierà venerdì 13 novembre a Milano, alle 11.30, con l’incontro con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia. Nel pomeriggio il presidente nazionale sarà a Gallarate, alle 17, per celebrare la conclusione dei lavori di sistemazione della sede del Comitato territoriale. Alle 19 raggiungerà il Comitato di Varese, dove incontrerà i volontari e inaugurerà la mensa affidata in gestione a una cooperativa che impiega persone con disabilità.

Sabato 14 novembre, prima dell’appuntamento a Casatenovo, Valastro sarà alle 9.30 al Comitato di Saronno. Dopo la tappa lecchese, il tour proseguirà alle 16 al Comitato CRI Garda Bresciano e alle 20 al Comitato CRI della Valle Camonica.

La visita in Lombardia si concluderà domenica 15 novembre. Nella mattinata sono previste le tappe al Comitato CRI di San Donato Milanese, alle 9.30, al Comitato CRI Area Sud Milanese, alle 11.30, e al Comitato di Crema, alle 13. L’ultimo appuntamento sarà alle 16 al Comitato CRI Lodigiano Ovest.

La tre giorni rappresenta un momento di incontro tra la presidenza nazionale e le realtà territoriali della Croce Rossa, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle volontarie e dei volontari e approfondire le attività svolte a favore delle comunità.