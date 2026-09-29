Dieci anni di “L’Acqua fa Scuola”: il progetto torna nelle scuole lecchesi

L’anno scolastico 2026/2027 segna il decimo anniversario del progetto promosso dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e da Lario Reti Holding

Il 21 aprile 2027 Lecco sarà il centro delle celebrazioni, mentre letture animate, yoga e altre iniziative porteranno la festa anche in diversi luoghi del territorio provinciale

LECCO – L’Acqua fa Scuola compie dieci anni e si prepara a festeggiare il traguardo con un’edizione speciale, pensata per coinvolgere ancora una volta le scuole della provincia di Lecco. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e da Lario Reti Holding, prosegue anche nell’anno scolastico 2026/2027 con un programma che affianca alle attività didattiche tradizionali nuove esperienze dedicate agli studenti e ai docenti.

Il nuovo anno scolastico rappresenta una doppia ricorrenza per il territorio. Ricorrono infatti dieci anni dall’affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Lecco a Lario Reti Holding, gestore pubblico, e contemporaneamente il decimo anniversario dall’avvio dei percorsi didattici nelle scuole attraverso il progetto L’Acqua fa Scuola.

Da questo doppio anniversario nasce “L’Acqua fa Scuola 10”, un’edizione speciale che unisce i dieci anni di gestione del servizio idrico a un decennio di attività per diffondere tra le nuove generazioni la cultura dell’acqua e la consapevolezza del suo valore.

La decima edizione non si limiterà alle proposte che hanno caratterizzato il progetto negli anni. Per scuole e docenti ci sarà infatti anche un appuntamento collettivo: il 21 aprile 2027 sono previste numerose iniziative a tema, con il centro della festa individuato a Lecco, capoluogo dell’ATO.

Per coinvolgere il maggior numero possibile di scuole, le attività saranno però distribuite anche sul territorio provinciale. Sono già 27 le biblioteche che hanno dato la propria disponibilità a ospitare letture animate rivolte ai più piccoli. Le scuole primarie e secondarie potranno inoltre candidarsi per ospitare lezioni di yoga.

Una proposta specifica è stata pensata per le classi della scuola secondaria di secondo grado. Al Cineteatro Palladium è in programma lo spettacolo inedito “Tutto scorre”, di e con Lorenzo Palla, accompagnato dal vivo dalle musiche di Tiziano Cannas Aghedu. Un appuntamento che porterà sul palco parole, musica e letteratura per riflettere sul rapporto tra acqua, ambiente e persone.

Tra le novità della decima edizione c’è anche Mini Ecco, l’intelligenza artificiale inserita nel progetto formativo per aiutare gli studenti nella produzione degli elaborati destinati al concorso, che anche quest’anno metterà in palio diversi premi.

Una particolare attenzione viene inoltre riservata alle scuole secondarie. Accanto ai laboratori già proposti negli anni precedenti arriva una nuova esperienza formativa sul tema dell’acqua, costruita attraverso interventi brevi e incisivi, pensati per coinvolgere i ragazzi, catturarne l’attenzione e stimolare il pensiero critico.

Per consultare il catalogo completo delle attività e iscrivere le classi è possibile fare riferimento ai siti ufficiali dell’Ufficio d’Ambito di Lecco e di Lario Reti Holding.