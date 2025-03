Sempre più coppie affrontano difficoltà nel concepimento

Rivolgersi ad un Medico della Riproduzione esperto è il primo passo per indagarne le cause e trovare soluzioni concrete

M.P. – Nel nostro Paese, circa il 15% delle coppie soffre di infertilità. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’infertilità è una vera e propria malattia, definita con il mancato raggiungimento di una gravidanza dopo 12 mesi di rapporti sessuali regolari non protetti, o anche meno se l’età femminile è superiore ai 35 anni.

Alcune patologie maschili e femminili, ma anche stili di vita scorretti hanno impatto sulla salute riproduttiva delle coppie: abbiamo chiesto al Prof. Mario Mignini Renzini, esperto in Medicina della Riproduzione del Centro In Salus di Lecco.

Come scoprire le cause dell’infertilità?

“La ricerca delle cause, dunque la diagnosi, è l’inizio di questo percorso. Durante la prima visita, lo specialista di medicina della riproduzione raccoglierà i dati anamnestici della coppia, analizzerà eventuali esami precedentemente effettuati e terrà conto di eventuali trattamenti di PMA effettuati in precedenza. Qualora necessario, prescriverà ulteriori approfondimenti oppure suggerirà alla coppia il percorso più idoneo da intraprendere:

cambiamento degli stili di vita

procreazione medicalmente assistita (PMA) omologa o eterologa.

Come si diagnostica l’infertilità femminile?

La condizione di infertilità femminile viene analizzata partendo dalla visita ginecologica, alla quale seguiranno alcuni esami di routine quali i dosaggi ormonali e l’ecografia pelvica. In base ai risultati di questi esami, il medico potrà decidere di prescrivere ulteriori indagini come l’isterosalpingografia, l’isteroscopia o esami genetici. Le condizioni che incidono sulla fertilità femminile sono numerose, tra le principali possiamo citare l’età avanzata della donna, l’endometriosi, l’ovaio policistico e i cicli mestruali irregolari, le tube chiuse e alcune malattie genetiche.

L’infertilità non è solo un problema femminile. Come si diagnostica l’infertilità maschile?

La diagnosi di infertilità maschile, invece, si effettua principalmente attraverso lo spermiogramma, ovvero l’analisi del liquido seminale. La condizione di infertilità maschile viene analizzata dall’Andrologo attraverso una visita specialistica e l’ecografia ai testicoli, in conseguenza dei risultati dello spermiogramma.

Le problematiche più ricorrenti riguardano le caratteristiche quantità e qualità dello sperma: si parla di le patologie si chiamo teratozoospermia (oltre il 70% di spermatozoi con forme alterate), oligozoospermia (basso numero di spermatozoi), astenozoospermia (bassa motilità degli spermatozoi), azoospermia (totale assenza di spermatozoi) e malattie genetiche.

Come affrontare le difficoltà di concepimento? La risposta è al Centro In Salus

”Il primo passo è, innanzitutto, correggere nel possibile i fattori di causa esterni. – ci spiega lo specialista – come l’alimentazione scorretta, il consumo di alcol e tabacco, l’eccessivo peso corporeo”.

Affidarsi ad un Ginecologo esperto in Medicina della Riproduzione significa avere risposte in tempi brevi, diagnosi certe e soluzioni concrete.

L’ambulatorio dell’infertilità e della Crioconservazione In Salus è un’eccellenza per la tutela della fertilità e per la diagnosi, la correzione e il trattamento dell’infertilità di coppia.

La multidisciplinarietà di professionisti consente un approccio completo ed efficace, per poter aiutare la coppia in questo percorso verso il concepimento, la gravidanza e la realizzazione del desiderio di diventare genitori.

Il Prof. Mario Mignini Renzini, specialista in ginecologia e ostetricia, è Responsabile dell’Unità Operativa di Ginecologia degli Istituti Zucchi. É inoltre specializzato nel trattamento dell’endometriosi, dei fibromi, delle cisti e dell’ovaio policistico.

È inoltre membro di ESHRE e SIFES, fa parte del Direttivo della Fondazione PMA Italia ed è membro del Tavolo Tecnico per la ricerca e formazione nella prevenzione e cura dell’infertilità, istituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute.

Prof. Mignini Renzini

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512