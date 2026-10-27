Disabilità, il ministro Locatelli a Lecco il 7 novembre per la giornata F.A.N.D.

L’iniziativa, organizzata dalla F.A.N.D. provincia di Lecco, coinvolgerà i settori sociale, sanitario, previdenziale e del lavoro

Sabato 7 novembre dalle 9 alle 12.30 a Officina Badoni

LECCO – Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà a Lecco sabato 7 novembre per la terza giornata provinciale della F.A.N.D., dedicata alla riforma della disabilità e al progetto di vita. L’incontro si terrà all’Officina Badoni, in corso Matteotti 7, dalle 9 alle 12.30.

L’iniziativa è organizzata dalla F.A.N.D. provincia di Lecco, guidata dal presidente Cav. Silvano Stefanoni, e riunirà istituzioni e rappresentanti dei servizi sociali, sanitari, previdenziali e del lavoro. Al centro della mattinata ci sarà il tema “Riforma della disabilità – D.Lgs. 62/2024 e progetto di vita”, con particolare attenzione alle ricadute per le persone con disabilità, le loro famiglie e gli operatori del territorio.

“Come F.A.N.D. crediamo nel valore di questa riforma: un’opportunità importante per dare alle persone con disabilità maggiore autonomia e possibilità di scegliere il proprio futuro. Da presidente, auspico che il progetto di vita diventi un percorso concreto, costruito ascoltando i desideri e i bisogni di ciascuno”, sottolinea Silvano Stefanoni.

Dopo l’accoglienza prevista alle 9, alle 9.20 è in programma l’intervento del ministro Locatelli, seguito dal saluto delle autorità. Nel corso della mattinata prenderanno la parola monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco; Alessandro Simonetta, direttore di INPS Lecco; Fabio Muscionico, direttore del Dipartimento PIPSS e della Struttura complessa Famiglia e Fragilità di ATS Brianza; Manila Corti, responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’Ambito territoriale sociale di Bellano; e Cristina Pagano, dirigente della Direzione organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’impiego della Provincia di Lecco.

Sarà il ministro Locatelli a moderare l’incontro e a curare le conclusioni, previste alle 12.30. Per garantire l’accessibilità dell’appuntamento sarà presente anche un interprete della Lingua dei segni italiana (LIS).

La giornata gode del patrocinio della Provincia di Lecco, della Città di Lecco, di ATS Brianza, di ResilienceLAB e di altri Comuni del territorio. Il programma completo e l’elenco dei patrocini sono riportati nella locandina allegata.