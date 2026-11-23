Le pagine Facebook e Instagram saranno attive dal 25 novembre

Previsto anche uno sportello virtuale anonimo per chiedere informazioni e orientamento

LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecco apre ufficialmente le proprie pagine istituzionali su Facebook e Instagram. Un nuovo strumento per rafforzare la comunicazione con il territorio e rendere più accessibili i servizi gratuiti di informazione, orientamento e tutela rivolti a lavoratrici e lavoratori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raggiungere in modo capillare chi subisce discriminazioni sul posto di lavoro, offrendo un canale diretto per conoscere le possibilità di supporto messe a disposizione dall’Ufficio. Tra le principali novità figura l’attivazione di uno sportello virtuale anonimo, attraverso il quale sarà possibile richiedere informazioni, ricevere orientamento e avviare un primo confronto riservato con la Consigliera di Parità, nel rispetto della riservatezza.

Le nuove pagine social non avranno soltanto una funzione informativa, ma si propongono come uno spazio permanente di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della parità nel mondo del lavoro. Saranno pubblicati aggiornamenti normativi, approfondimenti sulla conciliazione tra vita e lavoro, esempi di casi affrontati dall’Ufficio in forma anonima, informazioni su iniziative ed eventi sul territorio e aggiornamenti sulle sentenze e sugli orientamenti giurisprudenziali di interesse.

Spazio anche alle buone pratiche aziendali in materia di welfare, inclusione, parità retributiva e certificazione della parità di genere. L’intento è costruire un punto di riferimento autorevole e aggiornato non soltanto per lavoratrici e lavoratori, ma anche per imprese e altri soggetti interessati alle politiche di pari opportunità.

Il progetto potrà contare sulla collaborazione della rete territoriale. I partner coinvolti contribuiranno infatti non solo alla diffusione dei contenuti attraverso i rispettivi canali istituzionali, ma anche alla loro elaborazione, proponendo spunti e materiali informativi per raggiungere un pubblico sempre più ampio in tutta la provincia.

Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa figurano l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco, il Comitato pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Lecco, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, la Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Lecco e il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco.

I nuovi canali saranno attivi a partire da mercoledì 25 novembre. Le pagine sono disponibili su Facebook e Instagram cercando il profilo consigliera_parita_lecco.