Con il progetto TWINFALL arrivano quattro postazioni fotografiche e un’app gratuita per documentare frane, erosioni e cambiamenti del territorio

Coinvolti Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario

LECCO – Una fotografia scattata durante una passeggiata o un’escursione può diventare uno strumento utile per osservare i cambiamenti del territorio e contribuire alla prevenzione del dissesto. È l’idea alla base di TWINFALL, il progetto di ricerca che coinvolge anche i cittadini attraverso quattro postazioni fotografiche e un’app gratuita, proteGO, nei Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario.

Le postazioni di monitoraggio invitano residenti, escursionisti e frequentatori delle aree coinvolte a documentare nel tempo lo stato di alcuni luoghi, scattando immagini sempre dallo stesso punto di osservazione. Ogni fotografia entrerà in un archivio condiviso e potrà essere confrontata con quelle raccolte in precedenza, aiutando a individuare eventuali cambiamenti.

Una fotografia per monitorare il territorio

Partecipare è semplice: basta inquadrare il codice QR presente sulla postazione, appoggiare il telefono sull’apposito supporto, scattare una fotografia e caricarla. In questo modo sarà possibile raccogliere immagini confrontabili nel tempo, integrando le osservazioni dei cittadini con i dati provenienti dai sensori installati nelle aree di studio.

Il sistema è stato sviluppato da IntelligEarth, startup nata alla Sapienza Università di Roma. L’app proteGO, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, consente inoltre di segnalare fenomeni e cambiamenti visibili, come massi caduti, crepe, erosioni, dissesti stradali e altre situazioni da documentare.

L’applicazione non sostituisce i servizi di emergenza: in presenza di un pericolo immediato è necessario contattare il 112.

Il progetto TWINFALL e le aree coinvolte

TWINFALL, acronimo di “digital TWIN for rock FALL and flow in response to a climate change scenario”, è un progetto di ricerca guidato dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Territori Sicuri”.

Accanto al Politecnico e ai quattro Comuni coinvolti partecipano anche l’Università di Modena e Reggio Emilia e il CNR. L’obiettivo è studiare alcune aree della provincia di Lecco esposte a fenomeni di dissesto e sviluppare modelli digitali che possano supportare le amministrazioni comunali nella pianificazione degli interventi.

Le fotografie raccolte grazie a proteGO si affiancheranno alle misurazioni dei sensori, mettendo in relazione i dati scientifici con le osservazioni di chi vive e frequenta quotidianamente questi luoghi.

“Chi abita o frequenta questi luoghi è spesso il primo ad accorgersi che qualcosa è cambiato – spiega Claudia Masciulli, CEO di IntelligEarth –. Con proteGO basta una fotografia per documentare il cambiamento e renderlo confrontabile nel tempo, mettendo queste informazioni a disposizione di tecnici e amministratori”.

“TWINFALL rappresenta un cambio di prospettiva nella gestione del rischio – aggiunge Laura Longoni, professoressa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano e responsabile scientifica del progetto –. Non ci limitiamo a osservare i fenomeni: costruiamo un sistema digitale che mette in relazione ricerca scientifica, enti locali e cittadini, con l’obiettivo di sviluppare un modello di prevenzione replicabile anche in altri territori dell’arco alpino”.

Dove si trovano le postazioni e come partecipare

Le postazioni fotografiche sono collocate in tre aree del territorio: a Mandello del Lario, sul ponte vicino al campo sportivo; a Lecco, lungo la pista ciclabile nella zona delle Caviate; e ai Piani dei Resinelli, nei pressi dei canaloni Porta e Caimi. Il progetto coinvolge complessivamente quattro Comuni, anche se le postazioni indicate nel comunicato sono distribuite in queste tre località.

L’iniziativa sarà presentata alla cittadinanza e ai volontari della Protezione civile mercoledì 2 dicembre 2026 alle 18.30, nell’Aula Magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, edificio 10, piano terra. L’ingresso è libero, ma per partecipare è richiesta la registrazione attraverso il modulo online.

L’app proteGO è scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store. Per ulteriori informazioni sono disponibili i siti www.twinfall.polimi.it e www.intelligearth.com.