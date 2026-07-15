Distacco di retina: in estate aumenta il rischio, come proteggersi

Caldo e disidratazione sono nemici della retina, attenzione ai segnali
Riconoscere i primi sintomi è importante per prevenire il distacco
Con l’arrivo dell’estate cresce anche l’incidenza di alcune patologie oculari, tra cui il distacco di retina. Il caldo, la disidratazione e una maggiore esposizione all’aperto possono favorire condizioni che rendono la retina più vulnerabile.
Ne parla il Dott. Pierfilippo Sabella, Primario dell’Oftalmologia dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco, professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano e specialista del Centro Medico In Salus.
“Il distacco di retina è una grave patologia oculare che si verifica quando la retina, il sottile tessuto
nervoso che riveste la parte interna dell’occhio e permette di percepire le immagini, si separa dagli
strati sottostanti che la nutrono e le forniscono ossigeno – spiega il dott. Sabella – Quando la retina si distacca, le sue cellule non ricevono più un adeguato apporto di sangue e nutrienti. Se non trattato tempestivamente, il distacco può causare una perdita permanente della vista”.
“Il caldo – aggiunge l’oculista – aumenta il rischio di distacco di retina perché provoca disidratazione. Il corpo vitreo, la sostanza gelatinosa che riempie l’occhio, si disidrata e si contrae, esercitando una trazione sulla retina che può causarne la rottura”.
I segnali iniziali sono spesso molto chiari, anche se la patologia rimane indolore. Il Dott. Sabella sottolinea che bisogna prestare attenzione alla “comparsa improvvisa di lampi di luce o di macchie simili a mosche volanti ovvero le miodesopsie, alla percezione di un’ombra che avanza nel campo visivo o a un improvviso calo della vista. Sono sintomi che non vanno mai ignorati, perché rappresentano un campanello d’allarme da affrontare immediatamente con una visita oculistica e un esame del fondo oculare”.
Intervenire presto può evitare il distacco vero e proprio. “Quando si individuano piccole rotture, è possibile creare una barriera protettiva con il laser o con la crioterapia. Se invece la retina si è già sollevata, diventa necessario un intervento chirurgico” spiega il dottore.
In estate aumentano i rischi a causa della disidratazione, quindi come proteggere i nostri occhi?
“E’ importante adottare alcune semplici precauzioni – spiega il Dott. Sabella – Innanzitutto, è consigliabile indossare occhiali da sole di qualità con filtri certificati contro i raggi UV, che possono danneggiare le strutture oculari e favorire l’insorgenza di diverse patologie. È inoltre fondamentale mantenere una buona idratazione, poiché il caldo intenso e la disidratazione possono influire negativamente sul benessere dell’occhio e favorire la comparsa di secchezza oculare”.
“Chi pratica attività sportive o trascorre molto tempo all’aperto dovrebbe proteggere gli occhi anche da traumi accidentali, che rappresentano uno dei fattori di rischio per diverse patologie retiniche – rimarca il dottore – È utile inoltre evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e utilizzare lacrime artificiali, se consigliate dallo specialista, in presenza di secchezza, vento o ambienti climatizzati. Infine, le persone più a rischio – come i soggetti fortemente miopi, chi ha già avuto problemi retinici o ha una familiarità per il distacco di retina – dovrebbero sottoporsi a controlli oculistici periodici e non sottovalutare mai sintomi”.
Il Dottor Pierfilippo Sabella riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. È possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente.
Dottor Pierfilippo Sabella
In Salus – Centro Medico Polispecialistico
Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A
Tel. 0341 367512
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