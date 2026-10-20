Dolzago inaugura la nuova scuola dell’infanzia

La struttura è stata realizzata con fondi PNRR e risorse comunali, grazie anche al contributo dei volontari e delle associazioni locali

Cerimonia sabato 24 ottobre alle 10 al Parco Alpini

DOLZAGO – Una nuova struttura educativa, moderna e sostenibile, pensata per accogliere i più piccoli e diventare un punto di riferimento per l’intera comunità. Dolzago si prepara a inaugurare la nuova Scuola dell’infanzia, un’opera considerata strategica per il futuro del paese, realizzata grazie al cofinanziamento dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse comunali, con il contributo dei volontari e delle associazioni del territorio.

La cerimonia si svolgerà sabato 24 ottobre con ritrovo alle 10 al Parco Alpini, adiacente alla scuola. Il programma prevede i saluti delle autorità, il taglio del nastro e la benedizione dei locali. A seguire, i partecipanti potranno visitare gli spazi interni ed esterni della nuova struttura. La mattinata si concluderà con un rinfresco.

L’inaugurazione segna un passaggio importante per il paese, che si dota di un ambiente progettato per rispondere alle esigenze educative dei bambini e offrire spazi adeguati alla crescita, all’apprendimento e alla socializzazione. La nuova scuola viene presentata come un luogo accogliente, luminoso e sicuro, concepito per mettere al centro il benessere dei piccoli alunni.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità ambientale, con una progettazione orientata a standard avanzati. L’obiettivo è creare non soltanto un edificio scolastico, ma uno spazio in cui educazione, cura e vita comunitaria possano incontrarsi.

L’opera è il risultato di un investimento sostenuto con fondi del PNRR e risorse comunali, affiancato dal contributo del volontariato e delle associazioni locali. Un coinvolgimento che sottolinea il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità nella realizzazione di servizi dedicati alle nuove generazioni.

A invitare alla cerimonia sono il sindaco di Dolzago e il presidente della Scuola dell’infanzia, promotori di una giornata che vuole celebrare il completamento di un intervento destinato a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie e per il futuro educativo del paese.