Domenica l’incontro calcistico Lecco – Folgore Caratese, attenzione alla viabilità

LECCO – Domenica 25 ottobre alle ore 17.30, si terrà l’incontro calcistico Lecco – Folgore Caratese presso lo Stadio Rigamonti – Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di Via Pascoli, Via Ugo Merlini, Via Cantarelli e Via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e Via Cantarelli, e di Via Mattei dalle ore 12.30 alle ore 21.30.