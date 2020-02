Donato un nuovo mezzo alla Cri di Valmadrera nel ricordo di Damiano

Questa mattina, domenica, il taglio del nastro

Un Fiat Doblò donato da una famiglia valmadrerese

VALMADRERA – Giornata speciale quella di oggi, domenica, per il comitato di Valmadrera della Croce Rossa Italiana che ha ricevuto in dono un nuovo automezzo per il trasporto sanitario: un Fiat Doblò.

La donazione è stata fatta dai famigliari di Damiano, volontario della Croce Rossa di Valmadrera prematuramente scomparso.