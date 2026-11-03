“E se dicessi no?” A Valmadrera un incontro sui confini personali

Un confronto per imparare a comunicare limiti e priorità senza compromettere i rapporti personali

Appuntamento venerdì 6 novembre, dalle 17.30 alle 18.30, a Villa Ciceri

VALMADRERA – Dire di no senza sentirsi in colpa, senza ferire gli altri e senza compromettere un rapporto. È il tema al centro dell’incontro “E se per una volta dicessi NO? Come dire di NO senza rovinare una relazione”, promosso dalla Banca del Tempo di Valmadrera nell’ambito del ciclo “Salute e Benessere”.

L’appuntamento è in programma per venerdì 6 novembre, dalle 17.30 alle 18.30, a Villa Ciceri, in via Roma 20 a Valmadrera. Un’ora di confronto e riflessione per affrontare una difficoltà comune nella vita quotidiana: riuscire a esprimere i propri limiti senza temere che questo possa essere interpretato come un rifiuto personale.

Dire di no, infatti, non significa necessariamente respingere qualcuno. Spesso la difficoltà nasce proprio dal timore di deludere l’altra persona, ferirla o mettere a rischio una relazione. L’incontro si propone di approfondire questa distinzione, aiutando i partecipanti a riconoscere la differenza tra una mancata disponibilità rispetto a una richiesta specifica e un rifiuto della persona che la formula.

Attraverso esempi concreti e momenti di confronto, si parlerà di come comunicare desideri, priorità e confini personali con chiarezza, rispetto e coerenza, senza compromettere la possibilità di mantenere un rapporto positivo con gli altri.

Il messaggio che accompagna l’iniziativa è chiaro: dire no non significa allontanare le persone, ma imparare a prendersi cura di sé e delle proprie relazioni. Un rifiuto rivolto a una richiesta, infatti, non equivale necessariamente a un rifiuto di chi l’ha espressa.

A condurre l’incontro sarà Antonia Colombo, counselor e coach. L’iniziativa si inserisce nel programma “Salute e Benessere” della Banca del Tempo di Valmadrera, un ciclo di appuntamenti pensato per offrire occasioni di approfondimento e dialogo su questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana.

La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria@bdtvalmadrera.it oppure contattare il numero 340 8568427, anche tramite WhatsApp.