Edifici Aler, avanti con la riqualificazione energetica: il piano di Regione Lombardia

Regione Lombardia prosegue il programma di efficientamento energetico degli edifici Aler

“L’obiettivo è ridurre strutturalmente i consumi, generando benefici per l’ambiente e un risparmio concreto sulle bollette per tutti gli inquilini”

LECCO – Ecomondo 2026, la Regione accelera sulla riqualificazione energetica degli edifici Aler. Prosegue il programma di interventi promosso da Regione Lombardia per migliorare l’efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica distribuiti sul territorio regionale, con l’obiettivo di ridurre i consumi, contenere le emissioni e alleggerire il costo delle bollette per gli inquilini.

A fare il punto è stato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, intervenuto a Ecomondo, manifestazione internazionale dedicata alle politiche green e all’economia circolare in corso alla Fiera di Rimini. “Come Regione Lombardia abbiamo finanziato e stiamo finanziando lavori per riqualificare anche dal punto di vista energetico migliaia di immobili Aler di edilizia residenziale pubblica. Abbiamo mobilitato risorse senza precedenti per un programma di ampio respiro che coinvolge i diversi territori lombardi. L’obiettivo è ridurre strutturalmente i consumi, generando benefici per l’ambiente e un risparmio concreto sulle bollette per tutti gli inquilini”, ha dichiarato.

Franco ha partecipato al convegno “Il clima che cambia: i territori sono pronti? Strategie e azioni per il cambiamento climatico: lo scenario nazionale e l’esperienza della Lombardia”, insieme all’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Il programma regionale prevede una serie di interventi sugli edifici Aler, tra cui opere di isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di sistemi tecnologicamente più efficienti e integrazione di fonti rinnovabili.

“Siamo la prima regione d’Italia sotto molteplici aspetti e abbiamo il dovere di leggere e anticipare i cambiamenti in atto nella società, attuando politiche virtuose in grado di incidere positivamente nella vita quotidiana dei cittadini”, ha aggiunto Franco. L’assessore ha sottolineato anche la valenza sociale degli interventi: “Gli interventi di efficientamento energetico aiutano chi è in difficoltà contribuendo, nel contempo, al taglio delle emissioni e all’affermarsi dei progetti di rigenerazione urbana e sociale”.

Il lavoro, ha concluso, prosegue in sinergia con l’Assessorato regionale all’Ambiente, con le Aler e con tutti i soggetti coinvolti: “Andiamo avanti con determinazione”.