Energie rinnovabili e agricoltura, Zamperini: “Servono regole chiare e tempi certi”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia interviene sulle modifiche alla legge lombarda contenute nel progetto di legge 219

Al centro la tutela della superficie agricola utilizzata e lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili

LECCO – Sviluppare le energie rinnovabili senza compromettere la tutela dei terreni agricoli, del paesaggio e delle identità rurali. È questo l’obiettivo delle modifiche alla normativa regionale sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, sostenute da Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna.

Il tema è al centro del progetto di legge 219, relativo alla seconda legge di revisione normativa ordinamentale del 2026, attualmente all’esame del Consiglio regionale della Lombardia. Le modifiche, secondo Zamperini, puntano a trovare un punto di equilibrio tra la transizione energetica e la salvaguardia del sistema agricolo, anche attraverso un maggiore coinvolgimento degli enti locali.

“Le modifiche alla legge regionale sulle aree idonee nascono dal confronto con il Governo Meloni, fissando alcuni obiettivi ben precisi: la tutela della SAU (superficie agricola utilizzata) e del mondo rurale, il coinvolgimento dei territori nelle scelte strategiche, la necessità di garantire regole chiare e tempi certi per lo sviluppo delle energie rinnovabili, senza penalizzare gli operatori”, afferma Zamperini.

Tra i punti richiamati dal consigliere regionale c’è anche il rapporto tra agricoltura e agrivoltaico. L’esponente di Fratelli d’Italia contesta l’idea che questa tecnologia sia necessariamente incompatibile con la prosecuzione delle coltivazioni sui terreni interessati. L’attenzione è rivolta, in particolare, agli impianti agrivoltaici avanzati, progettati per consentire la continuità della produzione agricola.

“Lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta una sfida strategica per il futuro della Lombardia, ma deve procedere di pari passo con la tutela dell’agricoltura, del paesaggio e delle peculiarità dei nostri territori”, sottolinea il consigliere. “Le modifiche che porteremo avanti andranno nella direzione di un maggiore equilibrio tra queste esigenze, rafforzando le garanzie per il sistema agricolo e il coinvolgimento dei territori”.

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda i limiti di superficie agricola utilizzata (SAU) destinabile agli impianti. Per le aree agricole idonee viene individuata una quota compresa tra lo 0,8% e l’1% della SAU regionale. Una volta raggiunti i limiti previsti, i procedimenti autorizzativi potranno proseguire secondo il regime ordinario, con una valutazione che dovrà attribuire priorità alla tutela del valore agricolo dei terreni.

La proposta interviene inoltre sulla tutela paesaggistica, sulle fasce di rispetto in prossimità delle aree residenziali e dei recettori sensibili e sui criteri per individuare le aree idonee in relazione alle diverse tipologie di impianti. Tra gli obiettivi indicati c’è anche il rafforzamento del ruolo degli enti locali nelle decisioni che riguardano il territorio.

Per Zamperini, la definizione di regole più chiare è fondamentale anche per evitare che l’incertezza normativa e i tempi dei procedimenti possano penalizzare gli investimenti. La Lombardia, sostiene, è chiamata a contribuire agli obiettivi nazionali di sviluppo delle rinnovabili e, allo stesso tempo, deve preservare la propria competitività in un contesto segnato dal peso dei costi energetici.

“Va riconosciuto il buon lavoro del Governo, che attraverso un confronto costante e un’attenta attività di ascolto ha contribuito a individuare le modifiche necessarie per rendere la normativa regionale più equilibrata e coerente con il quadro nazionale”, conclude il consigliere regionale.

La linea indicata è quella di una transizione energetica che accompagni lo sviluppo degli impianti senza trascurare le esigenze dell’agricoltura e delle comunità locali. “L’obiettivo deve essere una transizione energetica sostenibile, concretamente realizzabile e rispettosa dei territori”.