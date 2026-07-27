Estate a quattro zampe: i consigli dei veterinari ATS Brianza per proteggere cani e gatti dal caldo

Acqua sempre disponibile, passeggiate nelle ore più fresche e attenzione a colpi di calore e superfici roventi

Un richiamo arriva anche sul fronte degli abbandoni

LECCO – Le temperature elevate di questi giorni non mettono a dura prova soltanto le persone, ma anche i nostri animali domestici. Cani e gatti, infatti, possono soffrire particolarmente il caldo e necessitano di alcune semplici ma fondamentali attenzioni per affrontare in sicurezza la stagione estiva.

A lanciare l’appello sono i veterinari di ATS Brianza, che ricordano come il benessere degli animali d’affezione passi anche attraverso comportamenti quotidiani responsabili da parte dei proprietari.

A differenza degli esseri umani, i cani non regolano la temperatura corporea attraverso la sudorazione. Il loro principale meccanismo di raffreddamento è la respirazione e, in presenza di caldo intenso, possono andare incontro rapidamente a uno stato di stress termico.

Per questo motivo è indispensabile lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita, evitando di programmare passeggiate e attività fisiche nelle ore centrali della giornata. Gli orari migliori per uscire sono il mattino presto e la sera, quando le temperature sono più basse.

Un pericolo spesso sottovalutato è rappresentato anche dalle superfici roventi. Asfalto, cemento e pavimentazioni esposte al sole possono raggiungere temperature molto elevate e provocare vere e proprie ustioni ai cuscinetti delle zampe.

Prima di uscire è quindi consigliabile verificare la temperatura del terreno: se è troppo caldo per il palmo della mano, lo sarà anche per le zampe del cane. In caso di stanchezza, ansimare eccessivo o difficoltà nei movimenti è importante interrompere l’attività e portare l’animale in un luogo fresco.

Anche i felini domestici risentono delle alte temperature. I gatti devono poter contare su ambienti freschi, ventilati e con zone d’ombra dove potersi riparare durante le ore più calde.

Fondamentale anche per loro è la disponibilità costante di acqua. Particolare attenzione va prestata ai luoghi chiusi e poco areati, che possono diventare rapidamente ambienti pericolosi per la salute dell’animale.

La prevenzione e la tutela del benessere animale rappresentano un impegno quotidiano per i servizi veterinari di ATS Brianza, impegnati nella vigilanza sulla corretta gestione degli animali d’affezione e negli interventi in caso di maltrattamento, incuria o condizioni di detenzione non conformi alle norme.

Un richiamo arriva anche sul fronte degli abbandoni. Un fenomeno fortunatamente poco diffuso sul territorio brianzolo, ma che negli ultimi tempi ha comunque registrato alcuni episodi, con interventi dei veterinari ATS insieme agli enti locali e alle associazioni di volontariato per mettere in salvo cuccioli di cani e gatti lasciati in condizioni di grave trascuratezza.

Per questo motivo ATS invita i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio o sofferenza animale.