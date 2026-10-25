Fondazione Anfora ETS festeggia il primo anno del progetto “Le Donne per le Donne” e apre il nuovo atelier a Nibionno

Il bilancio del primo anniversario evidenzia la donazione di oltre 100 abiti da sposa e 24 menzioni sui media

“Un percorso che dimostra come la collaborazione tra persone, associazioni, imprese e territorio possa trasformare la solidarietà in azioni concrete”

NIBIONNO – Traguardi importanti e una nuova sede operativa per celebrare il primo anno di attività. Il progetto Le Donne per le Donne, promosso da volontari e sostenitori al fianco di Fondazione Anfora ETS di Calolziocorte, ha archiviato i primi 12 mesi di lavoro a tutela delle figure femminili in condizioni di fragilità o vittime di violenza, annunciando l’apertura dell’Atelier Sposa Circolare nel comune di Nibionno, al civico 5 di via Molino Nuovo, all’interno di uno spazio concesso da Ponteggi BDM.

Il bilancio del primo anniversario evidenzia numeri significativi: oltre 12.000 euro raccolti, più di 100 abiti da sposa e da cerimonia donati da cittadini, boutique e associazioni, 20 persone attivamente coinvolte tra la rete dei volontari, 5 aziende partner e 24 menzioni registrate sugli organi di informazione. Un’attività che ha visto la realizzazione di 4 aperture straordinarie della sartoria solidale nella sede di Fondazione Anfora ETS, 6 incontri di presentazione presso realtà produttive e associative e 2 sfilate benefiche promosse insieme agli Amici di Villa Ponchielli, all’Amministrazione Comunale di Lecco e all’Impresa Sociale Cu.Be., dopo una parentesi di 8 mesi che ha visto gli abiti ospitati a Garlate presso il Pratogrande Sport Village.

A tracciare il valore dell’iniziativa è la referente del progetto, Veronica Rosa: “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine per questo anno di attività e raccontarlo per dare valore al lavoro in rete che è stato portato avanti con numerose realtà del territorio come associazioni di volontariato, aziende, privati. Un percorso che dimostra come la collaborazione tra persone, associazioni, imprese e territorio possa trasformare la solidarietà in azioni concrete… Un passaggio di valore, generativo di bene. La generosità con cui sono stati messi a disposizione spazi, competenze, attrezzature, mezzi, abiti è stata indispensabile per poter raggiungere gli obiettivi di questo primo anno di progetto. Il nuovo Atelier Sposa Circolare a Nibionno rappresenta un’ulteriore opportunità per far crescere questa rete”.

Le risorse economiche derivanti dalle erogazioni liberali delle future spose e dei visitatori sono destinate interamente ai servizi promossi da Fondazione Anfora ETS. “I fondi raccolti, interamente donati a Fondazione Anfora ETS, hanno contribuito alla realizzazione di percorsi di supporto rivolti a donne, in particolare percorsi di accompagnamento psicologico, sulla genitorialità e di formazione al lavoro”, specifica Veronica Rosa.

Il nuovo polo di Nibionno, che mette a disposizione oltre 100 abiti, è accessibile su appuntamento. Per consentire la cittadinanza di conoscere da vicino la sartoria solidale, sono state calendarizzate due giornate di apertura straordinaria senza obbligo di prenotazione: la prima è fissata per sabato 31 ottobre dalle 10:00 alle 12:00, mentre la seconda si terrà sabato 28 novembre dalle 14:30 alle 17:30.