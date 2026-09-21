Forza Italia Lecco, Gabriella Del Nero nel Dipartimento Sanità: “Portare la voce del territorio”

La componente lecchese entra nella struttura coordinata dal responsabile regionale alla Sanità Giuseppe Taldone

La nomina è stata accolta con soddisfazione dal segretario provinciale Roberto Gagliardi

LECCO – Una nuova presenza lecchese nel Dipartimento Sanità di Forza Italia Lombardia. Gabriella Del Nero è stata nominata componente della struttura regionale dedicata alle politiche sanitarie, coordinata dal responsabile regionale alla Sanità, Giuseppe Taldone.

La nomina è stata accolta con soddisfazione da Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia Lecco, che individua nell’ingresso di Del Nero un’opportunità per rafforzare il collegamento tra il territorio lecchese e la Regione.

“Sono davvero contento per Gabriella, perché credo che possa dare un contributo importante. Non soltanto per l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro, ma soprattutto perché conosce il territorio, le sue difficoltà e le persone che ogni giorno si confrontano con i servizi sanitari e sociali”, dichiara Gagliardi.

Del Nero ha lavorato nel settore sanitario per oltre quarant’anni, dal 1978 fino al pensionamento nel 2019. Un percorso professionale che, secondo il segretario provinciale, può rappresentare una risorsa anche nell’attività politica e nel confronto sulle esigenze della provincia.

“Gabriella ha lavorato nella sanità per oltre quarant’anni, dal 1978 fino al pensionamento nel 2019. È un’esperienza lunga, concreta, maturata sul campo, che oggi può diventare una risorsa anche all’interno del nostro partito e, soprattutto, per il territorio lecchese. Avere una persona con questa esperienza all’interno del Dipartimento regionale significa poter portare ai tavoli di confronto una conoscenza reale dei problemi e non soltanto una lettura teorica”, prosegue Gagliardi.

Nel suo intervento, il segretario provinciale richiama le principali questioni che interessano quotidianamente cittadini e famiglie: dalle liste d’attesa alla possibilità di accedere alle visite in tempi ragionevoli, passando per la qualità degli ospedali, la medicina territoriale e l’assistenza alle persone più fragili.

“Quando parliamo di sanità, parliamo delle liste d’attesa, della possibilità di avere una visita in tempi ragionevoli, della qualità dei nostri ospedali, della medicina territoriale e della capacità di accompagnare le persone più fragili. Sono questioni che riguardano concretamente le famiglie e che non possono essere affrontate soltanto guardando i numeri”, afferma.

Gagliardi sottolinea inoltre il ruolo della rete sanitaria provinciale, richiamando l’attività dell’ASST di Lecco e dei suoi presidi ospedalieri, insieme alla rete dei servizi territoriali, che a suo giudizio deve continuare a essere rafforzata.

“La provincia di Lecco ha una rete sanitaria importante e articolata, con l’ASST di Lecco e i suoi presidi ospedalieri, ma anche con una rete territoriale che deve continuare a essere rafforzata. Il nostro compito, come forza politica, è ascoltare ciò che arriva dai territori e trasformarlo in proposte”, spiega il segretario provinciale.

È in questo quadro che Gagliardi colloca il nuovo incarico di Del Nero, auspicando che la sua esperienza possa contribuire a dare maggiore spazio alle istanze locali nel confronto regionale.

“Ed è proprio questo che mi auguro possa fare Gabriella: ascoltare, confrontarsi e portare la voce del Lecchese nei luoghi dove si discutono le scelte regionali”, aggiunge.

Accanto alla lunga esperienza professionale nel settore sanitario, Del Nero può contare anche su un percorso amministrativo e istituzionale maturato nel territorio. È vicesindaca di Varenna e ricopre il ruolo di presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, realtà nella quale si confronta con i Comuni, i servizi sociali, le associazioni e il sistema sociosanitario.

Per Gagliardi, questa dimensione amministrativa rappresenta un ulteriore elemento significativo in vista del lavoro all’interno del Dipartimento.

“Anche questa esperienza è fondamentale, perché dimostra una cosa semplice: Gabriella è abituata a stare tra le persone e ad affrontare problemi concreti. Sa quanto sia importante mettere intorno a un tavolo amministrazioni, servizi, associazioni e realtà del territorio per trovare soluzioni”, dichiara.

Il segretario provinciale individua quindi in esperienza, ascolto e conoscenza del territorio gli elementi che Del Nero potrebbe mettere a disposizione della struttura regionale di Forza Italia.

“È questo il valore che, secondo me, può portare nel Dipartimento Sanità: esperienza, ascolto e conoscenza del territorio. Non una nomina fine a sé stessa, ma la possibilità di dare una voce in più alla nostra provincia”, sottolinea Gagliardi.

In conclusione, il segretario provinciale rivolge a Gabriella Del Nero i propri complimenti e un augurio di buon lavoro, confermando la disponibilità di Forza Italia Lecco a sostenerne l’impegno all’interno del Dipartimento Sanità.

“A Gabriella faccio i miei più sinceri complimenti e auguro buon lavoro. Sono certo che saprà mettere a disposizione del Dipartimento la sua esperienza e, soprattutto, quella sensibilità che nasce dal conoscere davvero il territorio. Come Forza Italia Lecco saremo al suo fianco e lavoreremo perché le esigenze della nostra provincia siano sempre più presenti nel confronto regionale”, conclude Gagliardi.

“È una bella notizia per Gabriella, ma anche per tutto il nostro territorio. E sono convinto che questa nuova responsabilità rappresenti un’occasione per costruire, insieme, un rapporto ancora più forte tra Lecco e la Lombardia”, conclude il segretario provinciale.