Forza Italia punta su Premana: incontri con i cittadini in vista delle elezioni

Protagonisti Sandro Gianola, Giuseppe Arrigoni e Francesco Maria Silverij

Al centro il legame con le tradizioni premanesi, il valore del lavoro e la volontà di guardare alle prossime elezioni amministrative

PREMANA – Forza Italia guarda a Premana e punta a rafforzare la propria presenza in Alta Valle. La segreteria provinciale del partito annuncia un percorso di avvicinamento alla comunità locale, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, competenze ed energie in vista anche delle prossime elezioni amministrative.

A promuovere l’iniziativa sono Sandro Gianola, coordinatore cittadino, Giuseppe Arrigoni, responsabile per l’Alta Valle, e Francesco Maria Silverij, responsabile Enti Locali. I tre stanno incontrando i cittadini di Premana per costruire una presenza politica radicata nel territorio e aperta a chi intende impegnarsi concretamente per il paese.

Al centro del progetto ci sono le caratteristiche che contraddistinguono la comunità premanese: il valore del lavoro, lo spirito di sacrificio e il legame con le tradizioni. Elementi che, secondo la visione espressa dal partito, rappresentano un patrimonio da preservare e trasmettere alle nuove generazioni, senza rinunciare a guardare al futuro e a individuare risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

L’iniziativa si inserisce anche nella prospettiva dei prossimi appuntamenti elettorali amministrativi. L’intenzione dichiarata da Forza Italia è ampliare il coinvolgimento della comunità, mettendo a disposizione persone e competenze interessate a contribuire alla vita pubblica locale.

Il percorso, nelle intenzioni della formazione politica, dovrà partire dall’ascolto e dalla partecipazione, con la consapevolezza che amministrare un paese comporta responsabilità e impegno diretto.

La linea indicata dalla segreteria provinciale è quella di valorizzare l’identità di Premana e il contributo di chi opera quotidianamente per la crescita della comunità. Un progetto che il partito riassume nel messaggio scelto per l’iniziativa: “Perché le tradizioni si rispettano, il territorio si difende e il futuro si costruisce insieme”.