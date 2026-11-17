Alla Provincia di Lecco 106.043,75 euro, mentre alle due Comunità Montane andranno rispettivamente 177.204,70 e 198.134,40 euro

Le risorse finanzieranno opere pubbliche di interesse generale, con particolare attenzione a viabilità, trasporto pubblico ed edilizia abitativa

LECCO – Oltre 481mila euro destinati al territorio lecchese attraverso i ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri. La Regione Lombardia ha approvato il riparto delle risorse per il 2026, assegnando 106.043,75 euro alla Provincia di Lecco, 177.204,70 euro alla Comunità Montana Valsassina e 198.134,40 euro alla Comunità Montana Lario Orientale. Fondi che dovranno tradursi in opere pubbliche di interesse generale, con particolare attenzione a edilizia abitativa, viabilità e trasporto pubblico.

La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Rapporti con la Confederazione elvetica Massimo Sertori. Il provvedimento riguarda complessivamente 95.520.322,47 euro, provenienti dai ristorni dei lavoratori frontalieri e destinati ai Comuni situati entro 20 chilometri dal confine svizzero, alle Comunità Montane e alle Province interessate.

Per il territorio lecchese, la ripartizione prevede tre assegnazioni distinte. Alle Comunità Montane Valsassina e Lario Orientale andranno complessivamente 375.339,10 euro, mentre alla Provincia di Lecco sono stati riconosciuti poco più di 106mila euro. Le risorse provinciali dovranno essere impiegate attraverso un apposito piano, nel quale saranno individuati gli interventi da realizzare e i relativi tempi di esecuzione.

A commentare il provvedimento è il sottosegretario regionale Mauro Piazza, che sottolinea il valore delle risorse per le comunità del territorio: “Si tratta di risorse importanti anche per il nostro territorio, che riconoscono il ruolo e il contributo delle comunità nelle quali risiedono e lavorano numerosi frontalieri. È importante che questi fondi possano tradursi in opere pubbliche di interesse generale, capaci di migliorare le infrastrutture e rispondere alle esigenze dei lavoratori frontalieri e dei territori in cui vivono”.

La presenza di finanziamenti specifici per le due Comunità Montane lecchesi assume particolare rilievo anche per la possibilità di programmare interventi che vadano oltre i confini dei singoli Comuni. “La presenza di risorse destinate alle Comunità Montane Valsassina e Lario Orientale è particolarmente significativa – prosegue Piazza –. Sono enti che svolgono un ruolo importante nel coordinamento e nella valorizzazione dei territori montani. Questi finanziamenti rappresentano un’opportunità per programmare interventi di interesse generale, anche sovracomunali, con ricadute positive sulle comunità locali. Penso, in particolare, alle opportunità che possono derivare da investimenti nell’edilizia abitativa e nel trasporto pubblico”.

La destinazione dei fondi è infatti vincolata alla realizzazione, al completamento o al potenziamento di opere pubbliche che favoriscano gli spostamenti dei frontalieri e migliorino i servizi nei territori di residenza. Tra gli interventi ammissibili rientrano strade, rotatorie, ponti e infrastrutture per il trasporto pubblico, oltre a progetti nel settore dell’edilizia abitativa. Quando le risorse vengono assegnate a enti sovracomunali, è prevista una preferenza per le opere capaci di rispondere alle esigenze di più Comuni di frontiera.

Il criterio di ripartizione tiene conto del rapporto tra il numero di lavoratori frontalieri residenti e la popolazione complessiva. Per i Comuni con più di 15mila abitanti è richiesta una percentuale di frontalieri pari almeno al 4%, mentre per quelli con popolazione inferiore la soglia scende al 3%. Le risorse destinate alle Comunità Montane riguardano i Comuni che non raggiungono tali percentuali e il cui territorio ricade, almeno in parte, all’interno dell’ente montano. Alle Province spettano invece le quote relative ai Comuni che non raggiungono le soglie e che non appartengono, neppure parzialmente, a una Comunità Montana.

Per quanto riguarda la Provincia di Lecco, sarà necessario predisporre un piano di impiego delle risorse e trasmetterlo alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Il trasferimento avverrà in un’unica soluzione, subordinatamente all’effettivo arrivo dei fondi statali a Regione Lombardia e, per le Province, alla presentazione del piano.

“Desidero sottolineare il lavoro svolto da Regione Lombardia per dare attuazione a queste risorse e garantire che arrivino agli enti individuati secondo i criteri stabiliti. Continueremo a seguire con attenzione le opportunità di finanziamento per la provincia di Lecco, in collaborazione con le Comunità Montane, la Provincia e gli amministratori locali. L’obiettivo è fare in modo che queste risorse si traducano in interventi concreti, capaci di migliorare le infrastrutture e la qualità della vita delle nostre comunità”, conclude Piazza.

Soddisfatto anche Giacomo Zamperini, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione speciale sui Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera: “Si tratta di risorse che interessano direttamente anche il nostro territorio e che devono essere tradotte in interventi capaci di rafforzare i servizi e le infrastrutture delle comunità di confine. Il rapporto con la Svizzera non si esaurisce nei flussi quotidiani di lavoratori: coinvolge la mobilità, l’organizzazione dei servizi, le dinamiche economiche e la tenuta dei territori da cui ogni giorno partono migliaia di persone.”

“La fase successiva sarà altrettanto importante: occorre che gli enti destinatari individuino priorità e interventi coerenti con le finalità del finanziamento, valorizzando la dimensione sovracomunale delle risorse. La disciplina prevede in particolare opere pubbliche di interesse generale a beneficio dei lavoratori frontalieri, con una specifica attenzione all’edilizia abitativa e al trasporto pubblico. Sono ambiti strategici anche per il Lecchese, dove il tema dei collegamenti e dell’accessibilità dei territori resta centrale”, conclude Zamperini.

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