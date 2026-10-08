Funghi e tartufi, Zamperini e Schiavi: “Una legge per tutelare i boschi e valorizzare la filiera”

Il progetto di legge conferma la gratuità della raccolta, introduce un limite ordinario di tre chili al giorno e rafforza controlli e formazione

Zamperini è primo firmatario e Schiavi secondo firmatario del progetto di legge “Lombardia terra di funghi e tartufi”

LECCO – Una nuova disciplina regionale per funghi e tartufi, con l’obiettivo di tenere insieme tutela dell’ambiente, sicurezza nella raccolta, formazione e valorizzazione economica della filiera. È questo il contenuto del PDL 137, il progetto di legge “Lombardia terra di funghi e tartufi” presentato da Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e primo firmatario, insieme al collega Michele Schiavi, secondo firmatario.

“Funghi e tartufi fanno parte della cultura e dell’identità dei nostri territori, ma rappresentano anche una risorsa che coinvolge salute pubblica, tutela dell’ambiente ed economia locale: oggi non si può più parlare semplicemente di ‘andare a funghi’”, spiegano Zamperini e Schiavi. Da qui, secondo i due consiglieri, la necessità di “regole moderne, maggiore prevenzione e una strategia capace di valorizzarli pienamente”.

Il progetto di legge interviene sulla normativa regionale e conferma innanzitutto la gratuità della raccolta dei funghi su tutto il territorio lombardo. Vengono disciplinate modalità e limiti della raccolta, con un massimo ordinario fissato a tre chilogrammi al giorno, insieme a regole più uniformi finalizzate alla tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità.

Alle Comunità montane e agli enti competenti viene inoltre riconosciuta la possibilità di istituire un canone di pagamento. Le risorse derivanti dai contributi potranno essere destinate, secondo quanto previsto dal progetto, alla manutenzione dei sentieri, alla prevenzione degli incendi, alla vigilanza e agli interventi di miglioramento ambientale.

Un altro capitolo riguarda la sicurezza e il ruolo degli Ispettorati Micologici delle ATS. “La sicurezza resta un pilastro della legge”, sottolinea Zamperini, richiamando i dati relativi al periodo 2024-2025: gli Ispettorati Micologici lombardi hanno registrato oltre 2.200 accessi di cittadini per verificare la commestibilità dei raccolti e hanno confiscato quasi 900 chili di funghi non commestibili o pericolosi.

“È la dimostrazione concreta di quanto siano preziosi i professionisti che operano nelle ATS”, prosegue Zamperini. La proposta prevede quindi di rafforzare il ruolo degli Ispettorati, sostenere i corsi per il conseguimento dell’attestato di micologo e garantire aggiornamenti periodici, anche attraverso attività formative sul campo.

Nel PDL 137 agli Ispettorati vengono attribuiti compiti di controllo e certificazione, oltre al supporto nei casi di intossicazione e alla formazione rivolta sia agli operatori sia ai cittadini.

Per Schiavi, invece, il punto centrale è costruire attorno a funghi e tartufi una politica regionale più ampia. “La vera novità è costruire attorno a funghi e tartufi una politica regionale più completa”, sostiene il consigliere.

In questo percorso, secondo Schiavi, un ruolo importante spetta alle associazioni micologiche e dei tartufai, considerate depositarie di competenze, tradizioni e conoscenze del territorio. Il progetto prevede inoltre strumenti come l’Osservatorio regionale, una giornata dedicata, il sostegno alle attività formative e interventi per tartufaie e piante micorrizate, oltre alla valorizzazione commerciale.

“L’Osservatorio regionale, la Giornata dedicata, il sostegno alle attività formative e gli interventi per tartufaie, piante micorrizate e valorizzazione commerciale danno finalmente una cornice a un patrimonio che la Lombardia possiede da sempre, ma che può esprimere ancora molto di più”, conclude Schiavi.