Il censimento del FAI offre un’occasione per dare visibilità alla cascina e richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelarla

Le votazioni per “I Luoghi del Cuore” del FAI si chiudono il 15 dicembre

GALBIATE – È uno dei luoghi legati all’infanzia di Alessandro Manzoni, immerso nei prati tra Galbiate e Bartesate, con una vista aperta sul lago, sulle montagne e sul Parco del Monte Barro. Eppure oggi la storica Cascina Costa, conosciuta anche come Cascina Manzoni, versa in condizioni sempre più preoccupanti. Gran parte del tetto del corpo centrale è già crollata e negli ultimi mesi si sarebbero verificati ulteriori cedimenti. Una situazione che rischia di compromettere definitivamente un edificio che conserva una testimonianza importante della storia manzoniana del territorio.

Per richiamare l’attenzione sul suo valore storico e sulla necessità di tutelarlo, la cascina è stata inserita tra “I Luoghi del Cuore”, il censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Un’occasione per far conoscere questo patrimonio e raccogliere il sostegno dei cittadini attraverso una votazione. C’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per esprimere la propria preferenza nell’ambito della tredicesima edizione del censimento nazionale.

La scheda è consultabile sul sito del FAI cercando il nome “Cascina Costa-ex casa Manzoni Galbiate”. L’invito è a partecipare e a dare visibilità a un luogo che, nonostante il suo significato storico, rischia di andare perduto.

La storia della cascina è legata a un episodio preciso della vita del futuro autore dei Promessi Sposi. Nel 1785, quando era ancora in fasce, Alessandro Manzoni venne affidato alle cure di Caterina Panzeri, contadina galbiatese che abitava proprio alla Cascina Costa. Il piccolo Alessandro trascorse così i primi anni di vita in questo ambiente rurale, ai piedi del Monte Barro. Un legame ricordato anche da una lapide collocata sulla facciata nel 1873, con l’iscrizione: “In questo casolare ebbe il primo nutrimento Alessandro Manzoni nell’anno 1785”. La vicenda è documentata anche nelle schede del catalogo dei beni culturali della Lombardia e nelle ricostruzioni dedicate ai luoghi dell’infanzia dello scrittore.

A rendere ancora più significativo il complesso è il contesto paesaggistico in cui si trova. La cascina sorge lungo la strada che da Galbiate conduce verso Bartesate, circondata da prati e terreni agricoli, con uno scenario che abbraccia il lago, le montagne e il Parco del Monte Barro. Un patrimonio che unisce memoria storica, architettura rurale e paesaggio.

Oggi, tuttavia, a preoccupare è soprattutto lo stato di conservazione dell’edificio. Le fotografie più recenti, scattate tra maggio e settembre 2026, mostrano una struttura fortemente compromessa. La copertura del corpo centrale risulta in gran parte crollata e, stando alla segnalazione, anche negli ultimi giorni sarebbero emersi nuovi cedimenti.

Da qui l’appello a non lasciare che la cascina scompaia nell’indifferenza. La partecipazione al censimento del FAI rappresenta un’opportunità per riportare l’attenzione pubblica sulla struttura e sul suo valore, nella speranza che la visibilità raccolta possa contribuire a promuoverne la tutela.

Il censimento “I Luoghi del Cuore” è aperto fino alle 23.59 del 15 dicembre 2026. Per votare è sufficiente cercare sul sito del FAI la scheda dedicata alla “Cascina Costa-ex casa Manzoni Galbiate” e sostenere il luogo con la propria preferenza.