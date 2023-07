Galleria Melgone, prorogato il divieto di transito per pedoni e bici

Limite di 30km/h per i veicoli motorizzati

In corso gli interventi di adeguamento della cabina di trasformazione energia

MANDELLO DEL LARIO – Prorogato il divieto di transito per pedoni e bici, con limite di velocità per i mezzi motorizzati fissato a 30 km/h nella Galleria Melgone lungo la strada Strada Provinciale Lariana 583 (Lecco – Bellagio).

La proroga sottoscritta dalla Provincia di Lecco, che durerà fino alle 18.00 di Lunedì 17 luglio 2023, sabato e festivi inclusi, è dovuta a interventi urgenti sui quadri di controllo dell’impianto elettrico di illuminazione e ventilazione.

Nello specifico, come spiegato dalla Provincia stessa, nella gallerie “Melgone” sono in corso gli interventi di adeguamento della cabina di trasformazione energia, che richiedono la disalimentazione prolungata delle utenze elettriche, e che, pertanto, i sistemi elettrici ed elettromeccanici presenti all’interno del tunnel potranno subire delle anomalie nel funzionamento nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Quindi, per motivi di sicurezza, a tutela dell’incolumità degli utenti della strada, “si ritiene opportuno – spiegano dall’ente di Villa Locatelli – mantenere in essere le limitazioni di velocità massima consentita di 30 km/h e di divieto di transito per pedoni ed alcune categorie di veicoli (bici, veicoli a braccia, veicoli a trazione animale) sino al completamento di tutte le lavorazioni”.