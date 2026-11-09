Gallerie provinciali, 1,35 milioni da Regione Lombardia per il Lecchese

Stanziati 1.353.695 euro per interventi sulla SP 72, sulla SP 62 e sulla SP 67

I lavori sono programmati per il 2028

LECCO – Oltre 1,35 milioni di euro da Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle gallerie lungo tre importanti arterie della provincia di Lecco: la SP 72 del Lago di Como, la SP 62 della Valsassina e la SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone. Le risorse sono state assegnate nell’ambito del nuovo Programma regionale degli interventi per la manutenzione straordinaria e la sicurezza dei manufatti stradali, relativo al periodo 2027-2031 e approvato dalla Giunta regionale.

Alla Provincia di Lecco sono stati destinati complessivamente 1.353.695 euro, suddivisi in due interventi, entrambi interamente finanziati dalla Regione. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle infrastrutture e la sicurezza della circolazione lungo alcuni collegamenti strategici per il territorio.

Il primo intervento riguarda la manutenzione straordinaria delle gallerie lungo l’itinerario della SP 72 del Lago di Como, per un importo complessivo di 953.695 euro. Il secondo interessa invece le gallerie lungo gli itinerari della SP 62 della Valsassina e della SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone, con uno stanziamento di 400.000 euro.

Per entrambe le opere l’avvio e la conclusione dei lavori sono previsti nel 2028.

A commentare il finanziamento è Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, che sottolinea l’importanza delle risorse per il territorio lecchese: “Questo finanziamento conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso le esigenze del territorio lecchese e la volontà di sostenere concretamente gli enti locali nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture. La sicurezza della rete viaria è una priorità e richiede investimenti programmati e risorse adeguate, capaci di prevenire le criticità e migliorare la qualità dei collegamenti”.

Piazza evidenzia inoltre il ruolo delle tre arterie per la mobilità provinciale, le attività economiche e il turismo, ringraziando l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi “per l’attenzione dimostrata verso la provincia di Lecco e per aver promosso questa importante delibera”.

Soddisfazione anche da parte della Provincia di Lecco. Il vicepresidente Mattia Micheli definisce il finanziamento “un’ulteriore dimostrazione della vicinanza di Regione Lombardia alla nostra Provincia e dell’attenzione verso il lavoro che portiamo avanti quotidianamente per la gestione e la manutenzione della rete viaria provinciale”.

“Si tratta di un sostegno concreto che ci permetterà di intervenire per aumentare ulteriormente la sicurezza delle nostre strade, con particolare riferimento alle gallerie lungo la SP 72, la SP 62 e la SP 67”, aggiunge Micheli, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Regione e Provincia per programmare e realizzare gli interventi.

Il finanziamento lecchese rientra in un programma regionale più ampio, che mette a disposizione complessivamente quasi 40 milioni di euro per il periodo 2027-2031 a favore della manutenzione straordinaria e della messa in sicurezza dei manufatti stradali di competenza delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano.

Le risorse contribuiranno quindi a sostenere la manutenzione di infrastrutture importanti per i collegamenti tra il Lago di Como, la Valsassina e l’area dell’Alta Valsassina e della Valvarrone.