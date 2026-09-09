Generazione Gold, un mese di eventi gratuiti per gli over 65 lecchesi

Il programma coinvolge gli Ambiti di Lecco, Bellano e Merate

Iniziative dedicate a benessere, formazione e socialità

LECCO – Un mese di appuntamenti per stare insieme, mantenersi attivi, acquisire nuove competenze e prendersi cura del proprio benessere. È questa la proposta di “Generazione Gold – Attivati!”, il progetto dedicato alle persone over 65 della provincia di Lecco che nel mese di settembre propone un calendario articolato di iniziative gratuite tra socialità, formazione, movimento e partecipazione.

Il progetto rientra nelle Politiche per l’Invecchiamento Attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia, è governato da ATS Brianza e viene realizzato in collaborazione con la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, gli Ambiti territoriali di Lecco, Bellano e Merate e numerosi partner del territorio, tra cui Consorzio Consolida, Impresa Sociale Girasole, Rete Salute e CSV Monza Lecco Sondrio.

L’obiettivo è offrire agli over 65 occasioni concrete per coltivare interessi, mantenere uno stile di vita attivo e rafforzare le relazioni all’interno delle comunità. Le proposte non si concentrano in un’unica sede, ma attraversano diversi Comuni della provincia.

Nell’Ambito di Lecco il programma di settembre comprende un’esperienza intergenerazionale dedicata alle stelle, una passeggiata storica alla scoperta del territorio, un momento conviviale con musica e degustazioni, un corso di formazione digitale, un incontro dedicato all’allenamento della memoria e un’iniziativa dedicata al movimento e al benessere.

Anche nell’Ambito di Bellano proseguono le attività di socializzazione. A Esino Lario è previsto il 21 settembre un laboratorio creativo rivolto agli over 65. A Colico, invece, dal 21 settembre al 9 novembre, torna “Con una sedia e la musica”, percorso di esercizi di mobilità dolce pensato per mantenere il corpo attivo. Dalla fine del mese si aggiungerà anche un laboratorio di teatro creativo per la Terza età. A Mandello proseguono infine i laboratori dedicati alla conoscenza e all’utilizzo delle erbe aromatiche e le attività di cura delle aiuole vicine al centro anziani.

Particolarmente articolato il calendario dell’Ambito di Merate, dove sono previste diverse repliche del corso gratuito di mantenimento cognitivo “Dove ho lasciato le chiavi”. L’iniziativa propone semplici esercizi e attività per stimolare memoria, attenzione e altre capacità cognitive: gli appuntamenti sono in programma a Imbersago il 3 settembre, a Barzanò il 7 settembre, a Paderno d’Adda l’8 settembre, a Casatenovo e Merate l’11 settembre e a Cassago Brianza il 16 settembre.

Sempre nell’Ambito di Merate spazio anche all’educazione finanziaria con “Ai miei soldi ci penso io!”, percorso pensato per fornire strumenti utili a gestire con maggiore consapevolezza il denaro e le proprie scelte finanziarie. Gli incontri sono previsti a Montevecchia il 15 settembre, a Barzanò il 17 settembre, a Merate il 7 ottobre e a Osnago l’8 ottobre.

A completare il programma c’è “Allena la mente”, corso gratuito dedicato alla memoria e alla socialità attraverso attività finalizzate a stimolare le capacità cognitive e favorire la relazione. Le tappe saranno a Brivio il 30 settembre, Lomagna il 5 ottobre, Calco il 6 ottobre e Cernusco Lombardone il 12 ottobre. Le iniziative del progetto proseguiranno anche nei mesi successivi.

“Generazione Gold – Attivati! è un progetto di comunità che mette al centro le persone anziane e il valore delle relazioni. Non è un servizio per anziani fragili, ma un’occasione per tutti gli over 65 del territorio: un ricco calendario che non propone un’unica proposta uguale per tutti, ma diverse occasioni attraverso cui ciascuno può scegliere di rimettersi in gioco, che sia una passeggiata, un laboratorio creativo o un corso per allenare la memoria”, spiegano i promotori.

Il Piano, della durata biennale 2025-2026, punta a mettere in rete le iniziative già presenti sul territorio e a svilupparne di nuove, seguendo tre direttrici: socializzazione e inclusione sociale, autonomia e benessere, partecipazione e cittadinanza attiva.

“Promuovere l’invecchiamento attivo significa investire nella salute, nelle relazioni e nella partecipazione delle persone anziane. Con ‘Generazione Gold – Attivati!’ vogliamo offrire occasioni concrete per mantenersi attivi, coltivare interessi, acquisire nuove competenze e rafforzare i legami con la comunità. Una società che valorizza il contributo degli over 65 è una società più inclusiva, più forte e più capace di affrontare le sfide future”, sottolinea Stefania Bolis, direttore SC Innovazione e Comunicazione di ATS Brianza.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla popolazione over 65. Il calendario completo e aggiornato, con le locandine e i dettagli dei singoli appuntamenti, è disponibile sul sito di Consorzio Consolida.