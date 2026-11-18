Dal 19 novembre una mostra a Palazzo Bovara e il conferimento della cittadinanza civica

Il 20 novembre il convegno “Arcipelago dei servizi” all’ASST

LECCO – Una mostra dedicata ai diritti dei bambini, il conferimento della cittadinanza civica a giovani residenti e un convegno per rafforzare la collaborazione tra i servizi sanitari, sociali e istituzionali. Lecco si prepara a celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre ogni anno il 20 novembre, con un calendario di iniziative rivolte alla comunità e agli operatori che si occupano della tutela dei più giovani.

La ricorrenza nasce per ricordare l’adozione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1989, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), il trattato internazionale sui diritti umani che ha ottenuto il maggior numero di ratifiche al mondo.

Il Comune di Lecco, riconosciuto come Città amica dei bambini e degli adolescenti Unicef, ha organizzato diverse iniziative per promuovere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e rinnovare l’impegno dell’amministrazione a favore delle nuove generazioni.

Il primo appuntamento riguarda la mostra “Seminare diritti, prendersi cura dell’infanzia”, promossa dal Centro per le famiglie “Dire, fare, giocare…” nel cortile di Palazzo Bovara, sede del municipio. Il percorso espositivo, sviluppato attraverso le fioriere del palazzo comunale, propone una riflessione sui diritti delle bambine e dei bambini.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 19 novembre alle 15.45. La mostra resterà visitabile fino al 26 novembre, negli orari di apertura degli uffici comunali.

Sempre il 19 novembre, alle 18, nella sala del Consiglio comunale, il sindaco Filippo Boscagli conferirà la cittadinanza civica ai bambini e ai ragazzi nati in Italia e residenti a Lecco, privi della cittadinanza italiana, le cui famiglie hanno presentato richiesta secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Si tratta di un riconoscimento simbolico, che non equivale all’acquisizione della cittadinanza italiana, ma vuole rappresentare un gesto di inclusione e vicinanza nei confronti dei giovani che vivono e crescono nella comunità lecchese.

Spazio anche al diritto alla lettura con “Leggimi perché così stiamo insieme”, iniziativa della Biblioteca civica inserita nella settimana nazionale Nati per Leggere, in programma dal 14 al 22 novembre. Il calendario propone letture rivolte a diverse fasce d’età, con l’obiettivo di promuovere la lettura condivisa fin dai primi mesi di vita e sensibilizzare famiglie e comunità sul suo valore nella crescita dei bambini.

Il primo appuntamento, previsto per il 14 novembre alle 16, è dedicato alle famiglie con bambini da zero a due anni. Gli incontri del 16 e del 23 novembre, entrambi alle 16.30, sono invece rivolti a famiglie con bambini dai tre ai sei anni.

Tra le iniziative centrali della giornata del 20 novembre figura anche il convegno “Arcipelago dei servizi”, organizzato dall’ASST di Lecco in collaborazione con l’associazione Patrizia Funes e con il patrocinio del Comune. L’incontro si terrà dalle 9 alle 17 nell’Aula magna dell’ASST, in via dell’Eremo 9/11.

La giornata riunirà professionisti dei servizi sanitari e sociali, della giustizia minorile e delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro di rete nella tutela della salute e del benessere di bambine, bambini e adolescenti.

Tra gli argomenti affrontati ci saranno la salute mentale in adolescenza, il sostegno alle famiglie e il coordinamento tra ospedale e servizi territoriali. In apertura sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Filippo Boscagli. Tra i relatori figurano Ruggero Plebani, responsabile della Rete dei servizi per la disabilità di ambito, e Paolo Ferrara, responsabile dell’Ufficio tutela minori e legami familiari del Comune di Lecco.

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione.

Un programma che affronta il tema dei diritti dell’infanzia da prospettive diverse: dall’inclusione e dal riconoscimento dei più giovani come parte della comunità, alla promozione della lettura, fino alla collaborazione tra i servizi che ogni giorno si occupano della loro crescita e del loro benessere.

IL PROGRAMMA