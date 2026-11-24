La Rete Star promuove un calendario di appuntamenti in diversi Comuni della provincia

Incontri, spettacoli teatrali, proiezioni, installazioni artistiche e momenti di sensibilizzazione

LECCO – Una settimana di appuntamenti, ma anche iniziative che accompagneranno l’intero mese di novembre e i primi giorni di dicembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il territorio lecchese si mobilita con un calendario di eventi promosso dalla Rete Star (Sistema territoriale antiviolenza in rete). Comuni, associazioni, scuole e realtà locali propongono momenti di sensibilizzazione e confronto, attraverso spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, flash mob, installazioni artistiche e iniziative simboliche.

Il programma si apre il 24 novembre a Sirtori, dove il Comune promuove l’iniziativa “25 Novembre”: un’installazione simbolica attraverso un filo rosso, allestita presso il Palazzo Comunale e visitabile fino al 28 novembre. Nelle stesse giornate, tra il 24 e il 26 novembre, a Mandello del Lario è in programma il flash mob “Nemmeno con un fiore”, a cura della sezione Danza della Polisportiva e del catechismo. Protagonisti dell’azione coreografica saranno gli alunni della scuola media e i ragazzi del catechismo.

Il 25 novembre concentra diversi appuntamenti. A Lecco, alle 8.30, l’Auditorium della Camera di Commercio ospiterà “Scuole connesse”, iniziativa di sensibilizzazione e confronto organizzata dall’Istituto Superiore Lorenzo Rota, in qualità di scuola capofila della Rete di Scopo Provinciale “A scuola contro la violenza sulle donne”. Per partecipare è richiesta la conferma all’indirizzo email elia.annesa@isscalolziocorte.it.

Alle 9.15, nella sala comunale del Teatro Invito, in via Ugo Foscolo 42, CGIL, CISL e UIL promuovono “Educhiamoci! Per sradicare stereotipi e violenza”. L’incontro prevede lo spettacolo “Vieni via con me”, della Compagnia dei Piccoli di Cremona, seguito dagli interventi della dottoressa Baldi, del dottor Panzeri e della dottoressa Zanetti.

Alle 10, a Molteno, in piazza Don Biffi, si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa promossa dall’amministrazione comunale con la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Saranno presenti anche Luisa Busato e Odilla Cesari, operatrici dell’associazione Telefono Donna Lecco.

Sempre alle 10, a Lecco, il Centro Civico Pertini ospiterà “Rispetto”, iniziativa organizzata dal Centro Danza e Movimento in collaborazione con il Comune. Il programma prevede un’apertura a cura del direttore e pedagogista del CFP Consolida e lo showcase “RISPETTO: Gesti e parole che valgono”.

Nel corso della giornata, il Palazzo Comunale di Lecco, in piazza Diaz, sarà illuminato di arancione per richiamare l’attenzione sulla ricorrenza. Un’analoga iniziativa interesserà anche la Questura e la Caserma di Lecco: in questo caso, l’illuminazione arancione delle sedi che ospitano le “Stanze tutte per sé” è promossa da Soroptimist Lecco.

La serata proseguirà con due appuntamenti cinematografici. Alle 21, al Teatro Invito di Lecco, Telefono Donna Lecco propone la proiezione di “La maison de femmes”, film diretto da Mélisa Godet. Alla stessa ora, al cinema di via Roma 3 a Bellano, il Comune organizza la proiezione di “Se domani non torno”.

Alle 20.30, a Margno, è invece previsto un convegno sul tema della violenza contro le donne, promosso dall’amministrazione comunale.

Le iniziative proseguiranno il 26 novembre a Lecco con “Ci vuole un patto”, spettacolo itinerante organizzato dall’associazione Femminile Presente! in collaborazione con il Comune. L’iniziativa coinvolgerà i quartieri di Acquate e Olate e vedrà la partecipazione delle parrocchie. L’appuntamento è alle 21 nella sala comunale del Teatro Invito, in via Ugo Foscolo 42.

Il 27 novembre, a Mandello del Lario, il Comune propone “Strappo alla regola”, commedia di Edoardo Erba incentrata sul tema delle relazioni e del rispetto reciproco.

Il giorno successivo, il 28 novembre, spazio alla solidarietà e alla sensibilizzazione con “Clementine in Piazza”, iniziativa promossa da Soroptimist Lecco a favore di Telefono Donna. Al Centro Commerciale Isolago di Lecco sarà allestito un presidio con distribuzione di clementine anti-violenza e raccolta fondi.

Accanto agli appuntamenti in programma in date precise, sono previste anche iniziative che accompagneranno il territorio per un periodo più lungo. A Mandello del Lario, per tutto il mese di novembre, il Comune promuove “Scarpe rosse nei negozi e in Municipio”: scarpe rosse esposte nelle vetrine, uno striscione istituzionale e un’installazione in piazza. A Olate, verso la fine del mese, Femminile Presente!, insieme al Gruppo Pittori Olate e alle parrocchie, realizzerà un quadro partecipativo. L’opera sarà creata e completata dal pubblico durante lo spettacolo itinerante e successivamente donata alla sala.

Dal 25 novembre prenderanno inoltre avvio i nuovi canali social istituzionali della Consigliera di parità, avvocata Ciambrone. Le pagine Instagram e Facebook saranno dedicate all’ascolto e all’informazione sui temi delle discriminazioni nel mondo del lavoro.

Il calendario si estende anche a dicembre. Il 3 dicembre, alle 18.30, il CFPA di Casargo, in collaborazione con il Comune di Lecco, organizza “Insieme contro la violenza sulle donne”, un momento di riflessione accompagnato da un’apericena in rosso solidale. Nella stessa giornata, alle 20.45, al Teatro dell’Oratorio di via San Giorgio 7 ad Annone Brianza, il Comune propone “Ritratto di donne”, spettacolo teatrale con Roberta Paolini.

Tra le iniziative del territorio figura infine “Las Mariposas”, installazione artistica prevista per il 25 novembre in Valle San Martino. L’opera, realizzata dallo scultore Emanuele Iob, nasce da un progetto condiviso con gli studenti dell’Istituto Superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte ed è promossa dall’amministrazione comunale.

Un programma diffuso che coinvolge diverse comunità del Lecchese e che, attraverso appuntamenti e linguaggi differenti, porta al centro dell’attenzione il contrasto alla violenza sulle donne, la prevenzione degli stereotipi e la promozione di una cultura fondata sul rispetto.