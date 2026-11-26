Il progetto della Sezione ANA di Colico coinvolge le classi terze, quarte e quinte delle primarie

Tra esercitazioni pratiche e giochi di ruolo, i bambini imparano a proteggere i boschi

COLICO – Avvicinare i più piccoli alla montagna, insegnare loro il rispetto della natura e far conoscere da vicino il mondo del volontariato alpino. È questo l’obiettivo di “Piccoli Custodi del Bosco”, il progetto educativo promosso dagli Alpini della Sezione ANA di Colico, che in queste settimane stanno incontrando gli alunni delle scuole primarie del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Alpini e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nato per favorire la collaborazione tra il mondo scolastico e l’associazione attraverso percorsi formativi rivolti alle nuove generazioni.

Destinatari sono gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Il percorso punta a trasmettere l’amore per la montagna e il rispetto del patrimonio naturale, ma anche a far conoscere chi sono gli Alpini, quali attività svolgono e quale contributo offrono la Protezione Civile ANA e il servizio di Antincendio Boschivo (AIB).

La proposta non si limita alle spiegazioni in aula. Il cuore del progetto è infatti il coinvolgimento diretto dei bambini, chiamati a conoscere le attrezzature utilizzate dai volontari e a sperimentare alcune delle attività sul campo.

Tra le esperienze previste c’è una vera e propria esercitazione con le lance ad acqua: i bambini devono colpire sagome che riproducono le fiamme di un incendio boschivo, avvicinandosi così, attraverso il gioco, al lavoro svolto dai volontari per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

Accanto alla simulazione è previsto anche un gioco di ruolo, durante il quale gli alunni sono invitati a individuare i comportamenti corretti da adottare quando si frequentano i boschi, imparando a riconoscere i possibili pericoli e a comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente.

Al termine delle attività, ciascun partecipante riceve un diploma di merito che lo nomina ufficialmente “Piccolo Custode del Bosco”. Un riconoscimento simbolico, pensato per trasformare le conoscenze acquisite in un impegno concreto da mettere in pratica anche nella quotidianità.

Il progetto coinvolge anche le Sezioni ANA contermini, in uno spirito di collaborazione e condivisione che caratterizza il mondo alpino. Questa settimana gli Alpini hanno fatto visita alla scuola primaria di Valvarrone, a Vestreno, mentre due settimane fa l’iniziativa aveva raggiunto la scuola primaria di Como Albate.

L’interesse manifestato dagli istituti ha superato le aspettative degli organizzatori. Numerose le adesioni arrivate non soltanto dalle scuole del territorio, ma anche da Como, Gravedona e Dongo. Un riscontro che conferma l’interesse verso occasioni formative capaci di avvicinare i bambini al volontariato e alla conoscenza del patrimonio naturale.

A illustrare il lavoro organizzativo è il presidente della Sezione ANA di Colico, Stefano Foschini, che sottolinea il contributo dei volontari coinvolti: “Per realizzare il progetto è stato costituito un gruppo di lavoro composto da Alpini e Amici degli Alpini, coordinato da Giovanni Salerno. Presenti anche il capogruppo di Vestreno, Corrado Salicetti, e i vicepresidenti Andrea Mazza di Cremia e Mario Bazzi di Dorio. A tutti loro esprimo un particolare e sincero ringraziamento per la disponibilità, l’impegno e la passione con cui stanno portando avanti questa iniziativa”.

I primi riscontri sono positivi: gli insegnanti hanno accolto favorevolmente la proposta, riconoscendone il valore educativo, mentre i volontari partecipano con entusiasmo alle attività. Al centro, naturalmente, ci sono i bambini, che stanno dimostrando grande interesse e partecipazione.

Per gli Alpini, trasmettere alle nuove generazioni il rispetto della montagna e della natura significa investire sul futuro. Il bosco, infatti, non è soltanto uno spazio da frequentare, ma un patrimonio da conoscere, rispettare e proteggere. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce l’idea di formare tanti nuovi “Piccoli Custodi del Bosco”.