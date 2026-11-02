Guardie zoofile, il CNGZEI cerca nuovi volontari nel Lecchese

La ricerca è rivolta a cittadini maggiorenni motivati e amanti degli animali

Non è richiesta esperienza, ma sarà previsto un percorso di formazione associativa

LECCO – Nuove energie per la tutela degli animali, la salvaguardia dell’ambiente e la protezione del territorio. Il Corpo Nazionale Guardie Zoofile Ecozoofile Italiano (CNGZEI), attraverso la propria Sezione Nazionale, annuncia l’avvio di una ricerca di nuovi volontari in provincia di Lecco, con l’obiettivo di rafforzare le attività associative e ampliare il numero delle persone impegnate sul territorio.

L’associazione opera in diversi ambiti: dalla tutela e dal benessere degli animali alla prevenzione degli illeciti, passando per la vigilanza ambientale, la sensibilizzazione della cittadinanza e la collaborazione con enti e istituzioni. Un impegno che comprende anche la promozione della cultura del rispetto, della natura e della legalità.

Tra le attività indicate dal CNGZEI figurano la prevenzione dei maltrattamenti sugli animali, il supporto al territorio attraverso iniziative di vigilanza ambientale e la collaborazione con le istituzioni. L’associazione promuove inoltre percorsi educativi e di sensibilizzazione rivolti alle scuole e alla cittadinanza, con l’intento di diffondere una maggiore attenzione verso gli animali e l’ambiente.

La ricerca è rivolta a cittadini maggiorenni, motivati e interessati al mondo animale e alla natura, che desiderino mettere a disposizione parte del proprio tempo attraverso il volontariato. Non è richiesta un’esperienza specifica: i nuovi aderenti potranno intraprendere un percorso formativo associativo per acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività.

I requisiti indicati sono soprattutto la serietà, il senso di responsabilità e la disponibilità a contribuire concretamente alle iniziative di tutela del territorio. L’obiettivo è coinvolgere persone interessate a partecipare attivamente alla vita dell’associazione e ai suoi progetti.

Per conoscere le modalità di adesione, ricevere informazioni sui corsi di formazione e approfondire le attività associative è possibile rivolgersi direttamente alla sede nazionale o a quella operativa.

Per i contatti sono disponibili il numero telefonico 393 113 5518 e l’indirizzo e-mail corponazionaleguardiezoofile@gmail.com. È inoltre possibile scrivere alla posta elettronica certificata corponazionaleguardiezoofile@postecertifica.it.