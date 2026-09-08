Ibis sacro, via libera al prelievo in deroga in Lombardia: ecco quando sarà possibile

La misura riguarda la stagione venatoria 2026/2027

Beduschi: “Specie dannosa per agricoltura ed ecosistemi”

LECCO – Via libera in Lombardia al prelievo in deroga dell’Ibis sacro per la stagione venatoria 2026/2027. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, con l’obiettivo di contenere la presenza di una specie considerata invasiva e potenzialmente dannosa per il territorio.

L’Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) è infatti inserito nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Secondo la Regione, la sua presenza può determinare impatti sull’agricoltura e sugli ecosistemi, oltre a creare criticità per la pesca, le acque e la tutela della flora e della fauna.

“Siamo di fronte a una specie particolarmente dannosa non soltanto per l’agricoltura, ma anche per gli ecosistemi territoriali”, ha spiegato l’assessore Beduschi, sottolineando la necessità di intervenire per prevenire possibili danni alle colture e agli ambienti naturali.

Il periodo e le modalità del prelievo

La delibera regionale stabilisce che il prelievo potrà essere effettuato dal 15 novembre 2026 al 31 gennaio 2027, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e negli istituti venatori privati della Lombardia.

L’autorizzazione riguarda i cacciatori residenti in Lombardia che saranno espressamente autorizzati al prelievo. Ogni giornata di caccia sarà soggetta a un limite massimo di 30 capi per cacciatore, che dovranno essere regolarmente annotati sul tesserino venatorio.

Il prelievo potrà essere effettuato attraverso appostamento fisso, appostamento temporaneo e alla posta.

Le richieste di autorizzazione

Per poter effettuare il prelievo sarà necessario presentare una specifica richiesta di autorizzazione alla deroga alle strutture regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti in base alla propria residenza anagrafica.

Le domande potranno essere presentate dal 21 settembre al 9 ottobre 2026, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione Lombardia.