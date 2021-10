Il corteo contro il green pass sfila in centro Lecco. Il video

La manifestazione si è svolta sabato

Slogan e cori contro la certificazione verde

LECCO – Il corteo cammina, da piazza Cermenati per le vie del centro, i passi sono scanditi dagli slogan: “No green pass”. Nel tardo pomeriggio di sabato, in contemporanea ad altre città italiane e gli episodi violenti di Roma, si è svolta anche a Lecco la manifestazione contro la certificazione verde che, per arginare i contagi, attesta la vaccinazione contro il Covid-19 o l’esito positivo di un tampone da ripetere ogni 48 ore.

Quando i Tricolori e gli striscioni si fermano c’è spazio per gli interventi: sul palchetto si susseguono le voci degli esponenti politici di Ancora Italia, del movimento Liberi pensatori, ma anche dei partecipanti. Le argomentazioni sono sempre le stesse e si arriva persino a invocare “una nuova Norimberga”.

Dal 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ma i manifestanti promettono un corteo di protesta ogni fine settimana.