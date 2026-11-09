Il FAI celebra Manzoni tra visite guidate e una cena ispirata ai Promessi Sposi

Il ciclo di iniziative delle Delegazioni FAI dei tre territori è partito da Villa Manzoni e Pescarenico

Prossime tappe il 21 novembre a Monza e il 12 dicembre a Milano

LECCO – Tre territori, un grande protagonista della letteratura italiana e un itinerario per riscoprirne la storia e i legami con il territorio. Le Delegazioni FAI di Lecco, Monza e Milano hanno unito le forze per dare vita a “Sulle tracce di Alessandro Manzoni con il FAI”, un ciclo di visite guidate che accompagna i partecipanti nei luoghi legati alla vita dello scrittore e alle vicende dei Promessi Sposi.

Il primo appuntamento si è svolto sabato 7 novembre a Villa Manzoni, a Lecco. Ad accompagnare i visitatori è stato il dottor Mauro Rossetto, conservatore onorario del Museo Manzoniano e studioso dell’opera dello scrittore. Il suo racconto, arricchito da documenti e testimonianze, ha permesso di approfondire la figura di Manzoni e il rapporto con il territorio lecchese, conquistando l’attenzione dei partecipanti, che hanno espresso apprezzamento anche per l’allestimento del museo.

La visita è proseguita nel borgo di Pescarenico, con una tappa alla chiesa e al Conventino, luoghi profondamente legati sia alla vita dello scrittore sia alle ambientazioni del suo celebre romanzo. Un percorso tra storia e letteratura che ha consentito di ritrovare atmosfere e suggestioni delle pagine dei Promessi Sposi.

All’iniziativa lecchese hanno preso parte circa 50 visitatori, provenienti dalle Delegazioni FAI di Monza e Milano e accolti dai volontari della delegazione locale. Un momento di incontro e condivisione che ha offerto l’occasione di conoscere più da vicino il patrimonio manzoniano e il legame tra Alessandro Manzoni e i luoghi che ne conservano la memoria.

Il calendario delle iniziative proseguirà sabato 21 novembre a Monza. In questa occasione sarà la Delegazione FAI di Monza ad accompagnare i partecipanti alla scoperta della Chiesa di San Maurizio, ripercorrendone la storia e il legame con Marianna de Leyva, la figura storica che ha ispirato il personaggio della Monaca di Monza nei Promessi Sposi. Le origini dell’edificio religioso risalgono al 1310, mentre l’aspetto attuale è frutto della ricostruzione settecentesca.

Il viaggio proseguirà sabato 12 dicembre a Milano, con una visita guidata organizzata dalla Delegazione FAI cittadina a Casa Manzoni, la storica abitazione di via Morone. È l’unica dimora realmente appartenuta allo scrittore, che vi trascorse gli ultimi anni della propria vita, fino alla morte nel 1873. I partecipanti potranno entrare negli ambienti privati della casa e avvicinarsi alla quotidianità di Manzoni, riscoprendo gli spazi in cui prese forma una delle opere più importanti della letteratura italiana.

A chiudere il percorso sarà un appuntamento speciale in programma mercoledì 3 febbraio 2027. La Delegazione FAI di Monza, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Olivetti, proporrà una “Cena manzoniana”, un’esperienza che porterà a tavola sapori e tradizioni gastronomiche dell’epoca dei Promessi Sposi.

A guidare la serata sarà ancora Mauro Rossetto, autore del volume “Il menù dei Promessi Sposi”. Dopo la presentazione del libro, spazio alla cena ispirata alle pagine del romanzo, con piatti preparati dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Olivetti e raccontati dallo stesso autore.

Un modo diverso per avvicinarsi al mondo manzoniano, passando dalla storia e dalla letteratura alla tradizione gastronomica. Il ciclo di iniziative del FAI propone così un itinerario che attraversa Lecco, Monza e Milano, valorizzando un patrimonio culturale condiviso e mantenendo vivo il legame tra Alessandro Manzoni e i territori che ne custodiscono la memoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito faiprenotazioni.fondoambiente.it.