Immigrazione, in provincia di Lecco 29.367 residenti stranieri: crescita del +5,2%

Ecco i dati del Dossier Statistico Immigrazione 2026 presentato da IDOS con il sostegno di CGIL, CISL e UIL Lombardia
La richiesta è quella di promuovere un lavoro dignitoso, sicuro e adeguatamente retribuito
LECCO – In provincia di Lecco i residenti stranieri sono quasi 30mila e continuano ad aumentare. Al 31 dicembre 2025 erano 29.367, il 5,2% in più rispetto all’anno precedente, pari all’8,8% della popolazione provinciale. È quanto emerge dal Dossier Statistico Immigrazione 2026, presentato a Milano da IDOS con il sostegno di CGIL, CISL e UIL Lombardia, che fotografa il peso crescente dell’immigrazione nella società, nella scuola e nel mercato del lavoro.
Sul territorio lecchese, i dati evidenziano anche la composizione della popolazione straniera: le donne rappresentano il 50,1% dei residenti. Alla fine del 2025, i cittadini non comunitari con un permesso di soggiorno valido erano 25.390; di questi, il 46,4% disponeva di un permesso di lungo periodo. Tra i permessi a termine, il motivo familiare era il più rilevante, con il 26,5%, seguito dal lavoro (8,2%) e dalla protezione o dall’asilo (6,9%).
Il quadro locale si inserisce in una tendenza più ampia. In Lombardia i residenti stranieri hanno raggiunto quota 1.257.557, pari al 12,5% della popolazione regionale, contro una media nazionale del 9,4%. Nel corso del 2025 l’aumento è stato di 36.037 persone, pari al 3% rispetto all’anno precedente. La presenza straniera si conferma così una componente strutturale della società lombarda, con un ruolo significativo anche nella scuola e nel mercato del lavoro.
Il quadro demografico evidenzia inoltre una popolazione straniera mediamente più giovane rispetto a quella italiana: i minori rappresentano il 20,1% dei residenti stranieri, contro il 14,2% dei residenti italiani. Tra gli over 64, invece, la quota è del 6,1% tra gli stranieri e del 26,8% tra gli italiani.
Scuola e lavoro, due ambiti decisivi per l’integrazione
Il rapporto dedica ampio spazio alla scuola. Nell’anno scolastico 2024/2025, in Lombardia gli studenti con cittadinanza non italiana erano 236.347, pari al 17,9% degli iscritti. Di questi, 158.235, cioè il 67%, erano nati in Italia. Nella scuola dell’infanzia la percentuale saliva all’82,7%.
Il confronto con il decennio precedente mostra quanto la presenza degli studenti stranieri contribuisca a sostenere il sistema scolastico regionale: mentre il numero complessivo degli iscritti è diminuito del 6,5%, quello degli studenti stranieri è cresciuto del 17,2% e quello dei nati in Italia del 29,5%.
Restano tuttavia differenze nella scelta dei percorsi alle scuole superiori. Gli studenti stranieri si concentrano soprattutto negli istituti tecnici, frequentati dal 42,2%, e professionali, scelti dal 29,8%. Solo il 28% frequenta un liceo. Una distribuzione che, secondo il rapporto, rischia di riprodursi successivamente nel mercato del lavoro.
Sul fronte occupazionale, in Lombardia gli stranieri occupati sono circa 610mila, pari al 13,4% del totale degli occupati in regione. Il tasso di occupazione degli stranieri è del 65,3%, inferiore al 70,3% registrato tra gli italiani. Il tasso di disoccupazione si attesta invece al 5,5% tra gli stranieri e al 2,5% tra gli italiani.
La presenza straniera è particolarmente significativa in alcuni settori: nelle costruzioni gli stranieri rappresentano il 23,6% degli addetti, in agricoltura costituiscono il 20,8% degli occupati e nel lavoro domestico arrivano al 73,3% del totale. Permangono, inoltre, differenze nella qualità dell’occupazione e nel riconoscimento delle competenze: il 31,2% dei lavoratori stranieri svolge mansioni non qualificate, mentre soltanto l’11,4% ricopre professioni qualificate.
Nel 2025, secondo il Sistema Excelsior, le imprese lombarde avevano programmato oltre 301mila ingressi di lavoratori stranieri, pari al 22,2% del totale nazionale. In regione, quasi un’assunzione programmata su tre riguardava personale immigrato.
“Il lavoro è la porta d’accesso, ma non basta”
Accanto ai numeri, il dossier richiama la necessità di accompagnare l’inserimento lavorativo con interventi capaci di favorire una partecipazione piena alla vita delle comunità.
I segretari regionali di CGIL, CISL e UIL, Ivan Comotti, Dino Perboni ed Eleonora Di Prisco, sottolineano che l’immigrazione è ormai una componente strutturale della società e dell’economia lombarda. Allo stesso tempo, evidenziano criticità legate a precarietà, disuguaglianze, discriminazioni, bassi salari e difficoltà nel riconoscimento delle competenze.
La richiesta è quella di promuovere un lavoro dignitoso, sicuro e adeguatamente retribuito, contrastando lo sfruttamento e valorizzando le professionalità. Ma l’occupazione, da sola, non è sufficiente: servono politiche che garantiscano accesso alla casa, ai servizi, al credito, alla formazione e all’apprendimento della lingua italiana.
Il documento richiama anche l’importanza del ruolo del sindacato, attraverso la contrattazione e la rappresentanza nei luoghi di lavoro, ma anche grazie ai servizi e agli sportelli presenti sul territorio.
Come esempio di collaborazione viene citato il progetto di accompagnamento al lavoro “Integra”, realizzato nell’area di Monza e Brianza con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di Formaper e dell’ente di formazione IAL Lombardia, legato alla CISL.
La sfida indicata dal dossier riguarda quindi il passaggio da interventi legati alle esigenze immediate del mercato del lavoro a politiche strutturali capaci di sostenere percorsi di integrazione. L’obiettivo è costruire opportunità concrete di partecipazione e realizzazione personale, nel rispetto dei principi e dei valori delle comunità.
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