Incendi boschivi, esercitazione ad Imbersago: 800 metri di linea idrica per testare uomini e mezzi

L’esercitazione si è svolta nell’area boschiva tra Imbersago e Novate

Operatori base, capisquadra e DOS AIB del Gruppo AIB Merate, personale del Parco di Montevecchia e Valle del Curone e Vigili del Fuoco impegnati nella prova

MERATE – Mettere alla prova uomini, mezzi e capacità di coordinamento per affrontare un incendio boschivo in una zona difficile da raggiungere. È questo l’obiettivo dell’esercitazione promossa dal Gruppo di Protezione Civile e Antincendio Boschivo AIB Merate, che ha coinvolto diverse realtà operative in una simulazione dedicata alla gestione delle emergenze nei boschi.

L’attività si è svolta nella mattinata di sabato 24 ottobre, in un’area boschiva accessibile da via Ruschetta, nel Comune di Imbersago, con sviluppo verso Novate, frazione di Merate. Alla prova hanno partecipato operatori base, capisquadra e DOS AIB del Gruppo AIB Merate, personale della squadra antincendio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone e Vigili del Fuoco del Comando di Lecco e del distaccamento di Merate.

Lo scenario predisposto prevedeva un possibile incendio in una posizione difficilmente raggiungibile dai veicoli dotati di moduli antincendio. Una condizione che ha reso necessario ricorrere a sistemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua più articolati, mettendo al centro dell’addestramento la realizzazione di una linea idraulica.

La giornata è iniziata alle 8 con un briefing al Centro Polifunzionale di Emergenza di Merate, sede del Gruppo AIB Merate. Da qui, personale e mezzi si sono trasferiti sul campo a Imbersago, dove sono iniziate le operazioni pratiche. L’attività ha previsto lo stendimento delle manichette e l’installazione di vasche e pompe antincendio, con particolare attenzione alle singole fasi di esecuzione e all’impiego corretto delle attrezzature.

La prova ha permesso di applicare sul campo gli argomenti teorici affrontati durante il ripasso serale del giovedì precedente, trasformando la preparazione in un’esperienza operativa condivisa.

Complessivamente, 15 operatori specializzati, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno lavorato con quattro mezzi per realizzare 800 metri di linea d’acqua, composta da manichette, pezzi speciali, pompe e vasche antincendio. Per l’attività sono state utilizzate le attrezzature e i mezzi AIB in dotazione agli enti coinvolti.

Dopo la pausa pranzo, organizzata sul posto dai volontari, le squadre hanno provveduto allo smantellamento della linea e alla raccolta e al rientro dei materiali impiegati. Le manovre si sono concluse alle 16, lasciando spazio alle valutazioni finali sull’attività svolta.

Il confronto conclusivo ha consentito di individuare ulteriori indicazioni utili a migliorare le tecniche e l’operatività. L’esercitazione ha ribadito quanto siano importanti la preparazione degli operatori, la conoscenza delle attrezzature e la capacità di utilizzarle correttamente nelle diverse condizioni di intervento.

Accanto all’aspetto tecnico, la giornata ha rappresentato anche un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte, chiamate a operare insieme nella gestione di uno scenario di emergenza.

Un’esigenza che guarda anche alle sfide future. Il cambiamento climatico sta modificando le condizioni in cui gli incendi boschivi possono svilupparsi, rendendo sempre più importanti le occasioni di addestramento congiunto. Preparazione, competenze e coordinamento restano elementi fondamentali per affrontare situazioni complesse e migliorare la capacità di risposta sul territorio.