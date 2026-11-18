L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 vicino allo svincolo per la SP639 Erba-Como-Suello

SUELLO – Lunghe code lungo la SS36 in direzione Lecco per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra Annone e Cesana, in prossimità dello svincolo per la SP639 Erba-Como-Suello.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, mercoledì. Nell’incidente risulterebbero coinvolte tre persone, tra cui due uomini di 25 e 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e la Polstrada di Milano. Le operazioni di soccorso sono in corso.