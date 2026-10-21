Influenza, in Lombardia oltre 614mila vaccinazioni: a Lecco somministrate 21.451 dosi

La campagna 2026-2027 è partita il primo ottobre per le categorie più a rischio ed è stata estesa a tutti dal 12 ottobre

Tra le novità, lo spray nasale in farmacia per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

LECCO – La campagna antinfluenzale 2026-2027 cresce in Lombardia e supera quota 614mila somministrazioni. In provincia di Lecco sono state registrate 21.451 vaccinazioni al 19 ottobre, nell’ambito di un’iniziativa regionale che, rispetto allo stesso periodo del 2025, segna un incremento del 5%.

I dati diffusi da Regione Lombardia fotografano una crescita di 26.752 dosi rispetto allo scorso anno: le somministrazioni sono passate dalle 587.603 del 2025 alle 614.355 rilevate quest’anno. La campagna è partita il primo ottobre, inizialmente rivolta alle categorie più a rischio, per poi essere estesa a tutti i cittadini dal 12 ottobre.

L’obiettivo è ampliare la copertura vaccinale sul territorio, prevenire le complicanze più gravi dell’influenza e contribuire a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie nei mesi invernali. Per aderire è possibile rivolgersi alle Case di Comunità, ai centri vaccinali, agli ospedali e alle farmacie aderenti, oltre che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Tra le novità della campagna di quest’anno c’è la possibilità, per la prima volta, di somministrare in farmacia il vaccino antinfluenzale in spray nasale ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Si rafforza inoltre la vaccinazione direttamente nei luoghi di lavoro: i medici competenti possono vaccinare i dipendenti e registrare le somministrazioni sulla piattaforma regionale Arvax. La misura arriva dopo i risultati positivi della sperimentazione condotta nella Bergamasca.

A sostenere maggiormente la campagna sono i medici di medicina generale, che hanno effettuato 338.468 vaccinazioni. Seguono le farmacie di comunità, con 119.567 dosi, e i pediatri di libera scelta, con 84.951 somministrazioni.

Per quanto riguarda le fasce d’età, il numero più elevato di vaccinazioni riguarda gli over 75, con 220.686 dosi, pari al 36% del totale regionale. Seguono i cittadini tra i 65 e i 74 anni, con 128.239 somministrazioni, pari al 21%, e quelli tra i 18 e i 59 anni, con 119.736 dosi, il 19% del totale.

Sul fronte territoriale, Milano guida la classifica provinciale con 206.895 vaccinazioni, seguita da Brescia con 84.963, Bergamo con 65.923 e Monza e Brianza con 60.785. La provincia di Varese registra 49.769 dosi, Como 35.584 e Pavia 28.762. Seguono Lecco, con 21.451 vaccinazioni, Cremona con 18.607, Mantova con 16.717, Lodi con 15.657 e Sondrio con 9.242. Il totale regionale raggiunge così le 614.355 somministrazioni.

A sottolineare l’importanza dell’adesione è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che si è vaccinato domenica alla Casa di Comunità Villa Marelli di Milano. “Abbiamo adottato questa strategia per garantire a tutti i cittadini un inverno il più tranquillo e sicuro possibile. Il vaccino non annulla del tutto il rischio di contrarre l’influenza, ma riduce in modo determinante le complicazioni e i possibili ricoveri ospedalieri”.

Bertolaso ha quindi richiamato l’attenzione sulla protezione della collettività e sul lavoro svolto dalla rete sanitaria regionale: “In questo modo proteggiamo le famiglie, la comunità e l’intero sistema sanitario. Un sentito ringraziamento va a tutti i professionisti della sanità lombarda per l’impegno e la costante disponibilità”.

L’assessore ha infine invitato i cittadini a sfruttare la possibilità di vaccinarsi gratuitamente attraverso i diversi punti presenti sul territorio: “La rete dell’offerta è ampia e diffusa su tutto il territorio: invito tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità gratuita per tutelare la propria salute”.