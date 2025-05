La novità del momento: Nuance Audio, gli occhiali per sentire

I Nuance Audio, gli “occhiali per sentire meglio” prodotti da Luxottica, sono la novità del momento, sono dispositivi indossabili che integrano una tecnologia di amplificazione sonora.

Sono a tutti gli effetti “dispositivi medici” però di classe IIa, non occorre cioè la prescrizione medica per l’acquisto.

Ma chi è l’utente ideale dei Nuance Audio?

E’ la persona che inizia a soffrire di un lieve calo dell’udito, come la cosiddetta presbiacusia. Si manifesta verso i 60/65 anni ed è caratterizzata da una diminuzione della capacità uditiva soprattutto sulle frequenze acute.

Questo tipo di ipoacusia spesso è una sorta di “sordità da situazione”: sento bene quando una persona parla davanti a me, inizio ad avere difficoltà a capire se la conversazione avviene nel rumore (esempio ristorante), oppure sento male le voci femminili o un film alla televisione (voci e rumori insieme).

Per tutte queste situazioni di breve durata, e per sordità lievi, i Nuance sono perfetti.

Si usano a seconda della necessità, quando servono.

Quella che però andrebbe sempre effettuata è una valutazione audiologica approfondita. L’uso di qualsiasi dispositivo amplificante dovrebbe essere preceduto da una valutazione audiologica completa, comprendente:

Otosocopia

Audiometria tonale

Eventualmente impedenzometria

Visita specialistica (se necessario)

Questi passaggi sono essenziali per escludere cause reversibili (es. cerume o otiti) o per individuare forme di ipoacusia che necessitano di trattamento specifico o protesizzazione convenzionale.

A differenza degli apparecchi acustici i Nuance Audio sono pre-regolati e non personalizzabili. Per questo non possono essere considerati una vera alternativa ai tradizionali apparecchi acustici, né garantire la medesima efficacia riabilitativa.

Rappresentano sicuramente un’interessante soluzione per ridurre lo stigma sociale legato alla sordità lieve, ma è essenziale utilizzarli sotto controllo audiologico per garantire un uso sicuro e efficace.

