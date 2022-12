La Salute Vien Mangiando. Natale non ti temo: idee e trucchi per concedersi tutto con moderazione

RUBRICA – L’ultima cosa che un nutrizionista dovrebbe imporre (ma anche solo suggerire) a Natale è la restrizione, o contagiare una persona con il terrore per i cibi calorici cui inevitabilmente ci si imbatte durante le Feste. Niente paura, per piacere, niente panico, niente digiuni: la vostra Manu è qui per voi ben consapevole dei dilemmi morali che vi attanagliano e prontissima ad aiutarvi per trovare un equilibrio… ovvero? Ovvero concedersi tutto con moderazione.

Avete letto bene, “tutto”: pandoro, panettone, cioccolato, dolcetti vari, creme dolci e salate. Non intendo parlarvi di calorie, grassi o proteine ma solamente suggerirvi qualche stratagemma furbo per godersi ogni bontà, trovare appagamento, e non vedere il senso di colpa nemmeno da vicino. Passiamo al dunque, che io ho già l’acquolina in bocca!

DOLCI AL CIOCCOLATO? QUANTO NE VOLETE!

Non a tutti piacciono i cachi, ma assicuro che in questa soluzione non vi accorgerete nemmeno della loro presenza – se vi piacciono, invece, allora tanto meglio! La loro polpa è per natura molto dolce, collosa, e se la frullate insieme a poco cacao si trasformerà in crema densa o vero e proprio budino. Budino che saprà di cioccolato, credetemi.

CREMA AL MASCARPONE

Il mascarpone è alla base delle creme che accompagnano pandoro e panettone, o che li farciscono. Ecco, una soluzione può essere sostituirlo del tutto o in gran parte con lo yogurt greco colato 0% di grassi. So che come sapore non è paragonabile, ma aggiungendo un po’ di spezie, scorza grattugiata di arancio e un filo di miele avrete una salsa peccaminosa e sana.

MAIONESE

Poca maionese di tanto in tanto non uccide, e non credete che sostituirla con le versioni veg ricche comunque di grassi sia la scelta più idonea (a pari quantità, intendo, e dal punto di vista nutrizionale). Fate una versione più leggera, completamente priva di olio: basta frullare un uovo sodo con poco limone e un po’ di yogurt neutro!

PANDORO E PANETTONE

Per me è davvero uno sforzo non mangiarmi un fettone di pandoro o panettone ogni colazione e ogni merenda, ed è per questo che mi sono messa a studiare un buonissimo compromesso. Taglio una fetta, la divido in cubetti e la raziono per due giorni. Come? Trasformandola in un due porzioni di dessert: distribuisco i cubetti in due coppette alternandoli con la salsina di yogurt e spezie suggerita prima (con il pandoro sta benissimo anche una spolverizzata di cacao o di caffè).

DOLCETTI

Cioccolatini? Certo che sì, ma uno ogni tanto. Se vogliamo abbondare un po’ allora possiamo usare i lamponi: farcite la cavità con una confettura a basso contenuto di zucchero o con dello yogurt, e immergetelo nel cioccolato fondente sciolto. Conservateli in congelatore e avrete dei “cioccolatini” stratosferici! Alternative? Fettine di banana con una goccia di burro di arachidi, sempre coperte con il cioccolato fondente.

Vedete? Tutto è possibile con la vostra Manu come amica: Buon Natale, cari miei!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

